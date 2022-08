Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu tapasi tänään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Helsingissä. Tiedotustilaisuudessa ministerit kertoivat keskustelleensa tulevasta puolustusyhteistyöstä ja pakotteiden asettamisesta Venäjälle.

Myös viisumien myöntäminen Venäjän kansalaisille puhutti. Viron ulkoministerin mukaan Viro aikoo ehdottaa EU-komissiolle koko EU:ta kattavaa viisumirajoitusta.

”Venäjän viranomaisten aikeena on sanoa venäläisille ihmisille, että he voivat elää elämäänsä kuten ennenkin. Ja samaan aikaan Venäjä pommittaa lapsia näiden ihmisten verorahoilla. Tämä on heidän järjestelmänsä. Laillinen vastuu on tietysti Putinilla, hänen hallinnollaan ja sotilailla, jotka ovat tahranneet kätensä vereen, mutta Venäjän kansalla on moraalinen vastuu”, Reinsalu perustelee viisumikiellon kohdistumista tavallisiin venäläisiin.

Haaviston mukaan Venäjän kansalaisten turistiviisumien rajoittamisella on tärkeä moraalinen ulottuvuus, jolla viestitään sitä, että Suomi ei hyväksy Venäjän harjoittamaa aggressiota Ukrainassa.

Hän myös muistutti, että Suomi ei edelleenkään rajoita opiskelu- ja työviisumeja, ja perhesuhteiden perusteella saa edelleen viisumeja Suomeen.

