Vetoomus. Kattojärjestö vetoaa työttömyysturvan ja asumistuen leikkausten perumiseksi ja huomauttaa, että toimeentulotuen saajien määrä tulee kasvamaan. ”Toimeentulotuki on kaikkein byrokraattisin etuus ja siihen liittyy suurimmat kannustinloukut.” Kuvituskuva.

Lapsiperheiden pienituloisuuden lisääntyminen Orpon hallituksen säästötoimien seurauksena herättää nyt laajaa huolta Suomessa.

Pienituloisten määrä tulee kasvamaan noin 40 000 henkilöllä ja toimeentulotuen saajien määrä noin 47 000 henkilöllä Suomessa vuonna 2024, kertoo asiaa selvittänyt sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste ry. Uusista pienituloisista noin 12 700 on lapsia.

Pienituloisuutta lisäävät hallituksen suunnittelemat indeksijäädytykset sekä työttömyysturvaan ja asumistukeen kohdistuvat leikkaukset, joiden vaikutusta suomalaisten käteen jääviin tuloihin Soste on laskenut.

”Nyt esitettyjen leikkausten vaikutukset kasautuvat samoille ihmisille ja samoille kotitalouksille. Näin leikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja voivat aiheuttaa ja vahvistaa ylisukupolvisia ja vakavia ongelmia. Leikkauksia tulee kohtuullistaa ja harkita niiden korvaamista esimerkiksi perumalla suunniteltuja hyvätuloisten verohelpotuksia”, toteaa Sosten hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta tiedotteessa.

Sosten laskelmissa on huomioitu hallitusohjelmassa linjatut indeksijäädytykset, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus, työttömyysturvan suojaosan ja lapsikorotusten poisto, suurin osa asumistuen leikkauksista sekä lapsilisien korotukset. Näiden lisäksi sosiaaliturvaan on Sosten mukaan tulossa myös muita leikkauksia, jotka heikentävät pienituloisten toimeentuloa ja lisäävät köyhyyttä entisestään. Tällaisia leikkauksia ovat esimerkiksi työttömyysturvan omavastuuajan ja työssäoloehdon pidennys sekä toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen tiukennus.

Erityisen suuria menetykset ovat ansioturvan varassa elävillä, sillä hallitus leikkaa ansiosidonnaisen tasoa porrastaen.

”Esimerkiksi Helsingissä yksin asuvalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavalla henkilöllä kuukausitulojen reaalinen pudotus ensi vuonna on 168 euroa. Asumismenojen jälkeen hänellä jää käytettäväksi 588 euroa eli 138 euroa vähemmän kuukaudessa kuin nyt”, Soste kertoo.

Jyväskylässä vastaavassa tilanteessa olevalla työttömällä tulojen reaalinen muutos on 189 euroa. Asumismenojen jälkeen hänellä jää käytettäväksi 623 euroa eli 162 euroa vähemmän kuin nyt.

Peruspäivärahaa saavalla tulot sen sijaan pysyvät lähes ennallaan tai voivat jopa nousta, ”koska toimeentulotuki paikkaa toimeentuloa, eikä toimeentulotukeen kohdistu indeksijäädytyksiä”.

Töissä käyvällä, mutta pienipalkkaisella Helsingissä yksin asuvalla henkilöllä reaalitulot vähenevät 204 eurolla kuussa. Asumiskulujen jälkeen hänellä jää käyttöön 169 euroa vähemmän kuussa, Soste laskee. Jyväskylässä vastaavassa tilanteessa asumismenojen jälkeen käyttöön jää 142 euroa vähemmän.

Näin paljon lapsiperhe voi menettää

Soste käsittelee laskelmissaan myös lapsiperheitä. Helsingissä ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavalla pariskunnalla, joista toinen on osa-aikatyössä ja joilla on kaksi lasta, tulojen reaalimuutos on 433 euroa kuussa. Asumiskulujen jälkeen heidän käytettävissä olevat tulonsa laskevat 362 euroa kuukaudessa. Jyväskylässä vastaavat luvut olisivat 360 euroa ja 291 euroa.

”Kun sosiaaliturvaa leikataan, suurimpina kärsijöinä ovat lapset, jotka elävät köyhissä perheissä. Lapsena koettu köyhyys näkyy myöhemmin elämässä isoina vaikutuksina, mielenterveys- ja muina ongelmina, koulutustasossa ja työllistymisen vaikeuksina. Näennäiset säästöt nyt merkitsevät isoja kuluja myöhemmin”, sanoo Sosten hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Särkelä.

Kun ansioturvalla elävän helsinkiläisperheen käytettävissä oleva tulo (asumismenojen jälkeen) on esimerkkitapauksessa ennen leikkausta ollut noin 2320 euroa, on se leikkausten jälkeen noin 1960 euroa.

Perusturvalla olevassa esimerkkiperheessä tulot säilyvät kutakuinkin ennallaan.

Soste katsoo, että perusturvan taso on Suomessa nykyiselläänkin liian matala eli ”tosiasiassa sitä pitäisi korottaa, ei leikata”. Köyhimpien toimeentulon heikentäminen ”ei ole ainoastaan moraalisesti väärin, vaan se on myös lyhytnäköistä”, kattojärjestö toteaa.

Lapsiperheköyhyydestä esitti jo aiemmin vakavan huolensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan Orpon hallituksen toimet lisäävät tuntuvasti lapsiperheiden pienituloisuutta ja sen negatiivisia seurauksia. Esimerkiksi työttömyysturvan lapsikorotusten äkillistä poistoa ”ei voi pitää sosiaalisesti kestävänä säästötoimena”, THL katsoo lausunnossa, jonka se jätti STM:n lakiluonnokseen työttömyysturvalain muutoksista.

Alla hallituksen leikkausten vaikutuksia yksinasuvilla helsinkiläisillä eri tilanteissa: ansiosidonnaisella, peruspäivärahalla ja pienipalkkaisena.