Eduskunnassa on käynnissä kiivas keskustelu kokoomuksen jättämästä välikysymyksestä, joka koskee Antti Rinteen (sd) hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

”Onko vastuullista lisätä valtion pysyviä menoja tietoisena siitä, että niistä pääosa joudutaan lähivuosina perumaan, jos hallitus ei pysty päättämään riittävistä työllisyystoimista”, kokoomus kysyy.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) vakuutti vastauksessaan, että hallitus etenee uudistuksissa aikataulussa, toisin kuin oppositio väittää.

”Välikysymyksen keskeinen väite on, että hallitus lisää menoja ilman käsitystä tuloja lisäävistä toimista. Tosiasiassa hallitus etenee uudistuksissa täsmälleen aikataulussa ja asetettujen askelmerkkien mukaan kohti työllisyystavoitetta ja julkisen talouden tasapainoa.”

Lintilän mukaan työllisyyden kehittymistä seurataan koko ajan. Mikäli tehdään toimia, jotka pienentävät työllisyyttä, ne korvataan hänen mukaansa toisilla toimilla.

Valtiovarainministeri huomautti, että välikysymyksen väittämä työn verotuksen kiristymisestä ensi vuonna johtuu palkan sivukulujen korotuksista, jossa on kyse työmarkkinajärjestöjen ratkaisusta.

”Onko valtio kokoomuksen mielestä velvollinen lähtemään maksumieheksi työmarkkinajärjestöjen sopimille maksumuutoksille? Tällainen kehitys johtaisi lopulta tasaveron kaltaiseen järjestelmään.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi heti, ettei Lintilän vastaus vakuuttanut.

”Täytyy sanoa, että urheasti yritätte puolustaa hallitustanne, mutta vähissä olivat konkreettiset vastaukset”, hän sanoi omassa puheenvuorossaan.

Mykkänen kysyi uudestaan, kuinka paljon enemmän hallitus lisää pysyviä menoja kuin pysyviä tuloja ensi vuoden budjetissa.

”Lupasitte, että näin ei toimita ollenkaan: pysyviä menoja ei lisätä ilman todennettua tietoa pysyvistä tuloista. Nyt olisi hyvä saada selkeä ja suorasanainen vastaus siihen, kuinka suuri ero on alkuperäisten puheidenne ja todellisuuden välillä.”

LUE MYÖS:

Mykkäsen mukaan hallitus ei ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa Suomen tarvitsemista työllisyystoimista, kuten esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämisestä ja kannustinloukkujen vähentämisestä työttömän tukijärjestelmissä.

Pääministeripuolue sdp:n ryhmäjohtaja Pia Viitanen toivoi kokoomuksen lähtevän mukaan kannattamaan uudistuksia ja työllisyyttä.

”Tulkaa pois kylmän kaverikapitalismin nurkasta. Hylätkää kasvavien tuloerojen ja työttömien kepittämispolitiikka. Unohtakaa Wahlroosin ja Vartiaisen kylmät talousopit, kuunnelkaa kansalaisten hätää ja tarpeita”, hän sanoi nostattaen eduskunnassa välihuutojen myrskyn.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt puheenjohtaja Petteri Orpo varoitti, että kestämätön taloudenpito ja velaksi eläminen uhkaavat suomalaisten hyvinvointipalveluja. Hän nosti esiin eilen julkaistun synkän väestöennusteen.

”Suomen väestörakenne on muuttunut dramaattisesti. Eilen luimme entistä synkempiä ennusteita väestökehityksestä. Suomessa on tänä vuonna enemmän 77-vuotiaita kuin 0-vuotiaita. Työssäkäyvien ihmisten osuus jatkaa laskuaan suhteessa niihin, joista tulee pitää huolta. Tarvitsemme vastuullista taloudenpitoa, jotta rahat riittävät tänä vuonna syntyneiden eevien ja eelien koulutukseen tai että 77-vuotiaat ritvat ja matit saavat parasta mahdollista tukea, kun he sitä tarvitsevat”, Orpo sanoi.

Kokoomuksen tavoin myös perussuomalaiset kertoi keskustelussa esittävänsä epäluottamusta hallitukselle. Perussuomalaisten mielestä talouspolitiikan lähtökohtana tulee olla kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus.

”Perussuomalaiset eivät hyväksy Rinteen hallituksen linjaa, jossa ilmastoposeeraus ja ulkomaalainenmatalapalkkatyövoima on asetettu työllisyyspolitiikan kärjeksi”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio totesi ryhmäpuheenvuorossa.

Perussuomalaiset ei kuitenkaan ole mukana välikysymyksessä, sillä kokoomus ei kutsunut puoluetta mukaan.

LUE LISÄÄ: