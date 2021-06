Mitta on täysi. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala osoittaa mieltään koronarajoituksia vastaan Eduskuntatalon edessä.

Mitta on täysi. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala osoittaa mieltään koronarajoituksia vastaan Eduskuntatalon edessä.

Kulttuuriala osoittaa mieltään koronarajoituksia vastaan Eduskuntatalon edessä. Mielenosoituksen nimi on ”Mitta on täysi”.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala osoittaa mieltään kulttuurin rahoituksen leikkauksia ja tapahtuma-alan koronakohtelua vastaan eduskuntatalon edessä.

Poliisin arvion mukaan paikalla on noin 1 500 osallistujaa. Poliisin mukaan mielenosoitus on sujunut rauhallisesti.

Tilaisuudessa julkistetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan julkilausuma, joka tiivistää kulttuuri- ja tapahtuma-alan vaatimukset. Julkilausuman ottaa vastaan tuore tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk).

Kurvinen lupasi tilaisuudessa, että tapahtuma-alalle olisi odotettavissa tukipäätöksiä jo huomenna perjantaina.

Mielenosoittajat vaativat, että tapahtumien järjestäminen turvallisuusohjeistuksilla avataan välittömästi. Freelancereille suunnattuja koronatukia vaaditaan laitettavaksi maksuun välittömästi.

Lisäksi mielenosoittajat katsovat, että tapahtuma-ala tarvitsee pitkän rajoituskauden jälkeen starttituen liiketoimintojen uudelleen käynnistämiseen. Julkilausumassa myös vaaditaan, että työsuhteen määritelmä päivitetään ja freelancereiden turvaverkkoa parannetaan.

”Toimintamme ja toimintakykymme on ajettu alas”, tilaisuuden alussa puhunut muusikko Mikko Kosonen sanoi.

Mielenilmausta on valmistellut Mitta on täysi -työryhmä, johon kuuluu laaja joukko alan ammattilaisia.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingon ottaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan puheeksi myös kansanedustaja Pia Lohikoski (vas). Hänen mukaansa nykyinen tilanne vaatii päättäjiltä ”peiliin katsomista”.

”Me päättäjät emme ole onnistuneet puolustamaan kulttuuri- ja taidekenttää niin hyvin kuin he olisivat ansainneet. On katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä yhdessä, miten voimme tehdä asiat paremmin. Tässä työssä kulttuurialan oma asiantuntemus on aivan oleellisessa asemassa”, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan tapahtumien rajoituksia tulisi keventää. Hänen mukaansa olisi oikeudenmukaista, että eri aloja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Myös perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen vetoaa hallitukseen koronarajoitusten välittömäksi purkamiseksi.

”Kun perusoikeuksia rajataan, on rajoitusten oltava välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja tarkkarajaisia. Nyt kun koronaepidemia on höllentämässä otettaan, hallituksen pitäisi arvioida tilannetta jatkuvasti ja tehdä päätöksiä sen mukaisesti”, Rantanen sanoo tiedotteessa.