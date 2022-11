Vielä 1960-luvulla valtio ja kirkko pyrkivät kitkemään saamen kielen Suomesta ja sulauttamaan saamea puhuneet valtaväestöön. Pisimpään kieli on säilynyt poropaimentolaisten keskuudessa, kertoo professori Reetta Toivanen. Kuvituskuva.

Päinvastoin kuin oikeusministeriö on antanut ymmärtää sekä Suomen uusi että vanha saamelaiskäräjälaki ovat kielikriteereiltään tiukempia verrattuna Norjan ja Ruotsin lakeihin sekä alustavasti hyväksyttyyn pohjoismaiseen saamelaissopimukseen.

Suomessa kielikriteeri edellyttää nykyisin, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeva itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. Uusi laki laajentaisi tämän kielikriteerin neljänteen polveen ja tekisi siitä ainoan objektiivisen pääsyedellytyksen uuteen vaaliluetteloon, joka koottaisiin lakiuudistuksen myötä uudelleen.

Ruotsin ja Norjan laki sekä saamelaissopimus puhuvat kuitenkin kotikielestä, kun Suomessa sekä vanha että uusi laki puhuvat ensimmäisenä opitusta kielestä, siis käytännössä äidinkielestä. Eroavaisuus tunnustetaan myös hallituksen esityksessä, joka ei kuitenkaan suoraan totea, että Suomen muotoilu on käytännössä verrokkeja selvästi tiukempi. Termi on päädytty säilyttämään saamelaiskäräjien ehdotuksesta.

”Termin ensimmäinen kieli käyttämisellä on haluttu korostaa sitä, että kyseessä on vanhemman pääasiallisesti lapsensa kanssa käyttämä kieli, jonka ihminen yleensä parhaiten taitaa”, esityksessä perustellaan.

Näin kolmospykälä muuttuisi Nykylaki Kovin kiista liittyy saamelaiskäräjälain kolmanteen pykälään, joka nykyisin koskee saamelaismääritelmää. Nykylain mukaan saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen: 1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai 2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka 3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa. Lakimuutos Oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon on henkilöllä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen: 1) että henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan, isovanhemmistaan tai isoisovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään tai 2) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai on ollut merkittynä äänioikeutetuksi 1. tammikuuta 2027 tai sen jälkeen järjestetyissä saamelaiskäräjien vaaleissa. Lisäksi edellytetään, että laissa säädetyt ikää, kansalaisuutta ja väestönkirjanpitoa koskevat äänioikeuden muut vaatimukset täyttyvät. Lähde: Oikeusministeriö

Helsingin yliopiston kestävyystieteen professorin Reetta Toivasen mukaan tämä merkittävä eroavaisuus on kuitenkin Suomessa pitänyt saamelaiseksi itseään tuntevia vaaliluettelon ulkopuolella.

”On huomattavasti helpompi todistaa, että talossa tai suvussa on puhuttu saamea kuin se, että saame on jonkun ensimmäisenä opittu kieli. Siitä kyllä löytyy usein asiakirjoja, että ihmiset ovat esimerkiksi asioineet saamen kielellä, mutta ne eivät ole riittäneet saamelaiskäräjien vaalilautakunnalle todisteeksi siitä, että se olisi ensimmäisenä opittu kieli”, professori Toivanen selittää Uuden Suomen laajassa jutussa.

Eroavaisuuteen viittaa lausunnossaan myös apulaisoikeuskansleri, jonka mukaan esitys poikkeaa tässä verrokkimaista ”varsin tärkeältä osin”. Kanslerin mukaan esityksen kielitaitomääritelmä on ”varsin tiukka ja Pohjoismaisiin verrokkimaihin nähden tiukempi”.

Kanslerin mukaa on myös syytä kysyä, onko kielikriteerin paino esityksessä liian ehdoton, kun suvussa aiemmin puhutun, mutta sammuneen saamen kielen uudelleen herättämisellä ei ole merkitystä saamelaiskäräjien toimintaan osallistumisen kannalta.

Puutteellisen kielikriteerivertailun lisäksi saamelaiskäräjälaista on levinnyt julkisuudessa muitakin vääriä mielikuvia ja tulkintoja, joita Uusi Suomi on aiemmin korjannut.

Vaaliluettelosta tippuisi ihmisiä

Uusi laki poistaisi kokonaan niin sanotun lappalaispykälän, jonka avulla vaaliluetteloon ovat voineet päästä myös saamelaista elämäntapaa ja kulttuuria noudattavat kielensä menettäneet henkilöt. Hallituspuolueista keskusta on ilmoittanut äänestävänsä riitaisaa esitystä vastaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) väitti esityksen lähetekeskustelussa, että ketään ei olla poistamassa vaaliluettelosta. Käytännössä luettelosta kuitenkin tippuisi ihmisiä, kun lappalaispykälä poistuisi ja vaaliluettelo koottaisiin kokonaan uudelleen, kuten tarkoituksena on.

Näin esitys sulkisi apulaisoikeuskanslerin mukaan tähän asti osan ”itseään vilpittömästi saamelaisina pitäneistä ja sellaisiksi myös vahvistetuksi tulleista saamelaisyhteisön osallistumisoikeuksien ja päätöksenteon ulkopuolelle”.

Professori Toivasen mukaan tippuvien määrä on ehkä muutama sata. Kukaan ei Toivasen mukaan ole huvikseen lähtenyt pyrkimään vaaliluetteloon aina ensimmäisistä käräjävaaleista vuodesta 1999 lähtien. Hakijat ovat uudestaan ja uudestaan etsineet todisteita saamelaisuudestaan. Niitä on myös löytynyt.

”Olen itse katsonut ne paperit. Kaikilla on osoittaa selkeää evidenssiä siitä, että heidän perheessään on puhuttu saamea ja on ollut saamelainen kulttuuri tähän päivään asti. Tämä pätee myös moneen perheeseen, jotka eivät edelleenkään ole äänestysluetteloon päässeet”, Toivanen sanoo Uudelle Suomelle.

Kyse on 97 henkilöstä sekä heidän jälkeläisistään, jotka ovat päässeet vaaliluetteloon Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä vastoin saamelaiskäräjien kantaa. Tästä YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea painottaen saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja ryhmähyväksyntää. Toisaalta aikaisemmin YK-moitteissa on katsottu, että Suomessa tulisi antaa itseidentifikaatiolle silloista suurempi painoarvo.

”Hajottaa saamelaisyhteisöä entisestään”

Sekä professori että kansleri arvelevat, että esitys pahentaa juopaa saamelaisyhteisössä.

Taustalla ovat valtion ja kirkon menneisyydessä harjoittamat suomalaistamistoimet, pakkoassimilaatio, josta kielen menetys voi johtua. Kanslerin mukaan esitys saattaa pahimmillaan ”tahtomattaan jopa rakentua pakkoassimilaation tulosten päälle ja vahvistaa niitä” sekä ”hyvistä tarkoituksistaan huolimatta olla joidenkin yksittäisten henkilöiden kohdalla kohtuuton, luoda katkeruutta ja syventää vain yhteisön jakolinjoja”.

Professori puolestaan toteaa suoraan, että esitys vain ”hajottaa saamelaisyhteisöä entisestään”. Toivasen mukaan hän useine saamelaistutkijakollegoineen on jo vuosikausia yrittänyt ilmaista oikeusministeriölle huolensa siitä, että prosessi ei ole menossa oikein ja ”tämä tulee pahentamaan ristiriitaa”.

”Oikeusministeriö ei ole ollut halukas perehtymään tutkimuksiimme, jotka olisivat voineet kertoa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että tällaista lakia on aivan turha tuoda pöydälle”, Toivanen sanoi viime viikolla.

”Minusta tämä haiskahtaa valkopesulta. Voi taas sanoa, että kyllä me yritimme ja rakastamme saamelaisia, mutta harmillisesti tämä kiista vain syvenee.”

Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa Suomessa jo kolmella vaalikaudella.

