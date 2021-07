Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kuvailee koronakriisin hoitamista MTV:n haastattelussa toteamalla, että ”on ollut pakko jaksaa ja tehdä töitä”.

”Se, että turvaudutaan kahteen kertaan poikkeusolosuhteisiin ja valmiuslain käyttöön, kertoo varmasti suomalaisille siitä, että kuka näihin tunnelmiin hurjimmissaan peloissansa tai ajatuksissansa uskaltaisi ajatella. Kyllä tässä kriisissä on monia kohtia, jotka varmasti närästävät – ainakin minua – ja olisi tietenkin ollut hienoa, jos olisimme voineet varautua tällaisiin asioihin paremmin”, hän sanoo.

Kiuru on ollut kovan arvostelun kohteena erityisesti ravintoloihin ja maahantuloon liittyvissä linjauksissa.

”Kun kriisi meidät yllättää, meidän on vain katsottava tosiasioita silmiin – ei tässä muita vaihtoehtoja ole ollut. Ei tämä mitään helppoa kuin heinänteko ole ollut. Ajattelen, että ainoa tapa suhtautua tähän oli painaa kohti kriisiä ahkeruudella”, hän vastaa kysymykseen siitä, miltä arvostelu on tuntunut.

Koronapandemian yksi suurimmista haasteista on Kiurun mukaan ollut se, että sen kehitystä on ollut vaikea ennustaa muun muassa virusvarianttien vuoksi. Hänen mukaansa Suomessakin on nyt vakavissaan varauduttava siihen, että koronaviruksen kaltaiset tartuntataudit saattavat yleistyä.

