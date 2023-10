Kuva: Chris Kleponis - Pool via CNP

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan sanoi hiljattain, että ”Lähi-idässä on hiljaisinta 20 vuoteen”.

Sullivanin arvio on laajalti esillä Yhdysvalloissa nyt, kun terroristijärjestö Hamas iski rajusti ja raa’asti Israelin alueelle viikonloppuna. Israel on julistanut sodan Hamasia vastaan.

Sullivan antoi arvionsa kahdeksan päivää ennen Hamasin hyökkäystä, muun muassa The Atlantic kirjoittaa. Sullivan antoi arvionsa lehden järjestämässä tapahtumassa.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja on Yhdysvaltain presidentin ensisijainen neuvonantaja turvallisuuskysymyksissä. Pesti on erittäin painava. Sullivanilla on myös toimisto Valkoisessa talossa.

Sullivanin sanoja on käytetty myös sisäpoliittiseen taistoon ja nostettu esiin varsinkin republikaanileirissä Yhdysvalloissa, huomioi The New York Times. Sullivan kuitenkin huomioi jo samassa, syyskuun lopulla antamassaan lausunnossa, että tilanne voi muuttua. Hän korosti puhuvansa tilanteesta toistaiseksi ja huomautti, että ”kaikki voi muuttua”.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on jo kuukausien ajan ajanut kunnianhimoista diplomaattista hanketta, joka tähtää diplomaattisuhteiden palauttamiseen Israelin ja Saudi-Arabian välille. Julkisuudessa on arvuuteltu Iranin osallisuutta Hamasin iskuun ja huomautettu, että Iran ei halunne voimatasapainon muutosta, jonka Israelin ja Saudi-Arabian lähentyminen toisi mukanaan.

Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti myös siitä, että Israelin tiedustelu tuli täysin Hamasin yllättämäksi.