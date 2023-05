Sekä RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson että hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) rauhoittelevat kohua RKP:n kansanedustajan ”ulosmarssista”.

Ilta-Sanomat kertoi eilen torstaina, että Eva Biaudet marssi ulos hallitusneuvotteluista ja väitti myös, ettei tämä olisi enää palaamassa. Biaudet kuitenkin sanoi illalla lehdelle jatkavansa neuvotteluissa, eikä hänelle etsitä korvaajaa. Hänen mukaansa Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio -reformipöydässä on suuria erimielisyyksiä ja hän itse yrittää tukea oikeusministeriön asiantuntijoiden näkemyksiä.

”Poistuin aamulla hiukan tauolle erimielisyyksien takia, mutta jatkoimme kello 11.00”, Biaudet viestitti Ilta-Sanomille.

Puheenjohtaja Henrikssonilta kysyttiin tänä aamuna, ollaanko ryhmään etsimässä korvaajaa, mikä sai Henrikssonin selvästi tuohtumaan.

”Ei missään nimessä. Eva tekee hyvää työtä ja istuu tässä neuvotteluryhmässä niin kauan kuin hän itse jaksaa. Minun mielestäni on aika kohtuutonta, että mediassa on nyt tällaisia huhuja liikkeellä, että RKP olisi vaihtamassa Evaa. Se on huhu, joka ei pidä ollenkaan paikkaansa, ja tietysti se vaikuttaa myös tähän sävyyn, millä tavalla näitä neuvotteluja nyt käy”, Henriksson vastasi.

RKP:ssa heräsi huoli

Lähtikö hän sieltä neuvotteluista eilen?

”Minun tiedossani on, että aina välillä käy niin, että joku käy ulkona ja tulee takaisin, ja näin tapahtui eilen, ja se ei ole mitenkään harvinaista.”

Ovatko RKP:n ja perussuomalaisten välit kiristymässä maahanmuuttoon liittyvistä asioista?

”Meillä on erilaisia näkemyksiä tähän asiaan, mutta tässä asiassa nyt, se eilinen tapahtuma, niin minun tietääkseni siitä ei ollut edes kysymys, vaan oli muista asioista kyse. Mutta totta kai se vaikuttaa meihin, jos halutaan antaa sellainen kuva, että minä puolueen puheenjohtajana olisin vaihtamassa neuvottelijaa, mikä ei ole mitenkään ajankohtaista. Se vaikuttaa tähän ilmapiiriin, ja kyllä meidän ryhmässä ollaan huolestuneita tästä kehityksestä, mutta yritetään nyt mennä eteenpäin. Toivottavasti ryhmissä on tänään parempi fiilis ja kuunnellaan myös kaikkia.”

Henrikssonin tiedon mukaan kyseinen reformipöytä ei ole vielä edes aloittanut keskusteluita maahanmuuttoasioista.

Näin kommentoi Orpo

Myös hallituksen muodostaja Orpo kommentoi ilmapiiriä ja väitettyä ulosmarssia aamulla Säätytalolla.

”Minulla on se käsitys, että yleisesti ottaen henki on parempi kuin ehkä ulospäin näyttää. Sitten on yksittäisiä vaikeita pöytiä, vaikeita asioita, joissa varmasti on paljon neuvoteltavaa. Ehkä kasipöytä, jossa on maahanmuuton, sisäisen turvallisuuden, oikeudenhoidon kysymykset, niin on yksi sellaisia – odotetustikin.”

Reformipöytä oli kuitenkin neuvotellut eilen koko päivän, Orpo huomauttaa, eikä hän näe vielä ”mitään suurta murhetta”. Orpo uskoo, että asiat ratkeavat.

Kukaan ei Orpon mukaan ole pyytänyt käsittelemään kyseistä asiaa puheenjohtajien kesken, eikä hän itse koe siihen tarvetta, koska työ on koko ajan jatkunut. Olisi Orpon mukaan eri asia, jos työ keskeytyisi kyseisessä pöydässä.

Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio -reformipöydän puheenjohtajana toimii Antti Häkkänen (kok).

Orpolta kysyttiin myös arviota siitä, milloin hallitusneuvottelut saadaan päätökseen. Hän ei suostunut arvioimaan sitä tarkasti.

”Nyt ruvetaan lähestymään niitä ratkaisun aikoja. Näin päivinä, ensi viikolla. Silloin nähdään sitten, että joko ne loksahtelevat kohdalleen tai sitten tarvitaan lisää aikaa. Katsotaan.”