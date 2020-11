Tällä kertaa aikaisempaa useampi on äänestänyt Yhdysvalloissa postitse koronaviruksen takia.

Postiäänet. Tällä kertaa aikaisempaa useampi on äänestänyt Yhdysvalloissa postitse koronaviruksen takia.

Postiäänet. Tällä kertaa aikaisempaa useampi on äänestänyt Yhdysvalloissa postitse koronaviruksen takia.

Presidentinvaalien postiääniä on kateissa Yhdysvalloissa, kertovat muun muassa Washington Post, Washington Examiner ja Politico.

Yhdysvaltalaismedian mukaan kateissa on ainakin 300 000 postiääntä, joiden rekisteröinnissä on epäselvyyksiä. Äänet on kirjattu sisään, mutta ei ulos, eikä niitä voi jäljittää.

Liittovaltion tuomari Emmet Sullivan määräsi vaalipäivänä postin tarkastamaan prosessit 15 osavaltion alueella, jotta jäljellä olevat äänet saataisiin lähetettyä eteenpäin. Hän vaati tarkastusta iltapäivään mennessä.

Politicon mukaan listalla oli useita vaa’ankieliosavaltioita. Määräys koski Politicon mukaan postialueita Pennsylvaniassa, Philadelphiassa, Detroitissa, Coloradossa/Wyomingissa, Atlantassa, Houstonissa, Alabamassa, Uudessa-Englannissa, Etelä-Carolinassa, Arizonassa, Etelä-Floridassa ja Floridan Lakelandissa.

Posti torjui määräyksen ja ilmoitti noudattavansa omaa tarkastusaikatauluaan, jota oli suunniteltu myöhempään ajankohtaan vaalipäivänä. Postilaitos vakuutti, että sen oma laadunvalvonta täyttää standardit.

Donald Trump on kritisoinut voimakkaasti postiäänestystä. Kesken ääntenlaskennan hän ilmoitti, että vaalitulos viedään korkeimpaan oikeuteen, jotta postiäänten laskenta saadaan lopetettua. Trumpin mukaan ääntenlaskennassa on käynnissä ”huijaus”, jollaiseksi hän on jo ennalta maalannut ennakko- ja postiäänet, jotka lasketaan monissa osavaltioissa varsinaisen vaalipäivän ääniä myöhemmin.

”Me menemme korkeimpaan oikeuteen, me haluamme äänestämisen loppuvan”, Trump sanoi.

Vuonna 2000 demokraattien Al Goren ja republikaanien George W. Bushin välistä vaalitulosta puitiin korkeimmassa oikeudessa. Tuolloin ääniä tarkastettiin viikkotolkulla Floridassa, joka ratkaisi vaalit.

Trump puhui vaalituloksen haastamisesta oikeusteitse jo ennen vaalipäivää.

Trumpin ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi hyväksyttiin poikkeuksellisen lähellä vaaleja. Amey Coney Barrettin myötä korkeimmassa oikeudessa on konservatiiveina pidettyjä tuomareita kuusi ja liberaaleina pidettyjä vain kolme.

LUE SEURAAVAKSI: