Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo näkevänsä paljon ”sellaista liikehdintää, joka on uudenlaisen maailmanjärjestyksen merkki”. Pääministeri sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että Venäjän toiminta aiheuttaa jännitteitä niin Ukrainan rajalla kuin muuallakin.

”Suomi päättää itse omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan, tästä ei ole kahta sanaa. Meitä ei voi kiristää”, pääministeri kommentoi viimeaikaista turvallisuuspoliittista keskustelua.

”Meillä on pitkä itäraja naapurimaa Venäjän kanssa. Monessa asiassa teemme myös yhteistyötä, meillä on toimivat välit, mutta tietenkin meillä on myös huolia, jotka liittyvät Venäjän viimeaikaiseen toimintaan”, hän jatkoi.

Marin pitää mahdollisena, että mahdolliset uudet ja tiukemmat Venäjän vastaiset pakotteet osuisivat myös Suomeen.

”On hyvin mahdollista, että pakotteet, jos niitä joudutaan ottamaan käyttämään, ne iskevät kovimmin Suomeen. Kyllä me tulisimme tarvitsemaan ja mielestäni meillä olisi silloin myös oikeus saada EU:lta enemmän tukea.”

LUE MYÖS Nyt tuli Naton vahvistus Sauli Niinistölle: Ovi pysyy auki

Pääministeri ei lauantaina halunnut ottaa kantaa siihen, miten hän ennakoi tilanteen Venäjän ja muiden osapuolien välillä kehittyvän.

”Aina on mahdollisuus kahteen suuntaan, siihen, että tilanne kärjistyy ja siihen, että tilannetta voidaan liennyttää. Itse valitsisin mieluummin tämän jälkimmäisen”, Marin kommentoi.