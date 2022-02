Euroopan unionin johtajat pääsivät yöllä yksimielisyyteen uusista Venäjä-pakotteista.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan paketilla on "maksimaalinen vaikutus" Venäjän talouteen ja poliittisen eliittiin.

Pääministeri Sanna Marin luonnehtii pakotepakettia Ylelle aiempaa painavammaksi ja voimakkaammaksi. Euroopan unionin päämiesten ylimääräinen kokous venyi aamuyön tunneille perjantaina.

Pakotteet kohdistuvat viiteen pääsektoriin: rahoitusalaan, energiaan, liikenteeseen, vientirajoituksiin sekä diplomaattien ja liikemiesten viisumeihin.

Von der Leyenin mukaan paketti sisältää taloudellisia sanktioita, jotka estävät Venäjän pääsyn tärkeimmille pääomamarkkinoille. Kohteena on 70 prosenttia Venäjän pankkimarkkinasta ja tärkeimpiä valtionyhtiöitä.

"Pakotteet lisäävät Venäjän lainakustannuksia, kiihdyttävät inflaatiota ja vähitellen rapauttavat Venäjän teollista pohjaa."

Von der Leyen sanoi, että pakotteet tekisivät Venäjälle mahdottomaksi ostaa teknologiaa öljynjalostamoidensa päivittämiseksi. Venäjä sai öljystä vientituloja 24 miljardia euroa vuonna 2019.

Heikentää Venäjän ”avainsektoria”

EU aikoo kieltää myös lentokoneiden ja niiden varaosien myynnin venäläisille lentoyhtiöille.

"Tämä heikentää Venäjän talouden avainsektoria ja maan liikenneyhteyksiä", von der Leyen totesi.

Kolme neljäsosaa Venäjällä nyt käytössä olevista lentokoneista rakennettiin EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

EU aikoo rajoittaa huipputeknologian vientiä Venäjälle. Tähän osuuteen kuuluvat esimerkiksi mikrosirut.

Pakotteet eivät kata Venäjän kaasun tuontia Euroopan unioniin.

Von der Leyen sanoi, että unionissa etsitään kiireesti keinoja, joiden avulla Eurooppa voitaisiin vieroittaa riippuvuudestaan ​​Venäjän energiasta.

"Yhtenäisyys on voimamme. Kreml tietää tämän. Se on tehnyt parhaansa hajottaakseen meidät, mutta se on epäonnistunut.”

EU:n ulkoministerit antavat pakotteille oman hyväksyntänsä tänään. Tarkoitus on, että pakotepaketti saataisiin voimaan mahdollisimman pian, ehkä jo tämän päivän aikana.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että Ukrainalle tarjotaan 300 miljoonan euron apua sekä sotilasvarusteita, kertoo BBC.

Edelliset pakotteet langetettiin tiistaina

EU:n ulkoministerit päättivät tiistaina ensimmäisistä uusista Ukrainan tilanteesta johtuvista Venäjä-pakotteista.

Sanktiot kohdistuvat niihin 351:een Venäjän duuman jäseneen, jotka äänestivät Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamisen puolesta.

EU:n pakotelistalle joutui myös puolustusalan toimijoita ja disinformaation levittäjiä. Pakotteita kohdistetaan lisäksi pankkeihin, jotka rahoittavat Venäjän sotilaallisia toimia Itä-Ukrainassa.

Listalla ovat esimerkiksi Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu, presidentin kanslian henkilöstöpäällikkö Anton Vaino, varapääministeri Dmitri Grigorenko ja Venäjän merivoimien päällikkö Nikolai Yevmenov. Listalla on myös Venäjän valtion omistaman pankin VTB:n johtokunnan puheenjohtaja Andrei Leonidovich Kostin.

