Presidentti Sauli Niinistö linjasi sunnuntaina yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerineuvoston kanssa, että Nato-jäsenyyttä haetaan vasta kun eduskuntaa on kuultu. Keskustelu alkoi maanantaina pääministeri Sanna Marinin avauspuheenvuorolla ja eduskuntaryhmien puheilla.

Oppositiopuolue kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka heti puheensa aluksi summasi mistä on kyse: ”Me haluamme Natoon”.

”Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Meillä on oma vahva puolustus, jota vahvistamme entisestään. Mutta meillä on [Natossa] myös takanamme koko liittokunnan voima. Muut vaihtoehdot eivät tarjoa tarvittua turvaa äkillisten ja odottamattomien muutosten varalle”, hän linjasi.

Nato-keskustelu. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan Suomen puolustus perustuu jatkossakin lujaan maanpuolustustahtoon. Kuva: Petteri Paalasmaa

Suomen puolustus perustuu jatkossakin lujaan maanpuolustustahtoon

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra viittasi presidentti Niinistön lausuntoon riisutuista naamioista.

”Naapurissamme on ollut jo pidemmän aikaa sama arvaamaton uhka, mutta nyt vain naamiot on riisuttu, kuten tasavallan presidentti totesi. Näemme sen kylmän ja arvaamattoman todellisuuden, jonka kanssa meidän on elettävä ja jonka pohjalta meidän on tehtävä turvallisuusratkaisuja”, Purra sanoi.

Purra painotti Suomen asemaa osana länttä ja Suomen oman puolustuksen merkitystä myös jatkossa, mutta linjasi että lopulta muutos ei ole niin suuri.

”Mikä elämässämme tulee muuttumaan jäsenyyden myötä? Tuskin paljon mikään. Suomen puolustus perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen, laajaan reserviin ja lujaan maanpuolustustahtoon”, Purra korosti.

Jäsenyys on luonteva jatko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs painotti samoja asioita puheessaan.

”Jäsenyys on luonteva jatko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkälle linjalle, jolla olemme hakeneet maallemme kansallista liikkumatilaa ja turvanneet kansainvälisen asemamme”, hän linjasi.

”Vahva maanpuolustustahto, yleinen asevelvollisuus, koulutettu ja harjoitettu reservi, koko maan puolustamisen periaate, vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja kokonaisturvallisuuden toimintamalli muodostavat puolustuksemme kivijalan myös tulevaisuudessa”, Pylväs sanoi.

Kristillisdemokraatit haluaa kehittää pohjoismaista yhteistyötä

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron piti Päivi Räsänen, joka painotti Suomen oman puolustuksen merkitystä.

”Tulevaisuudessakin suomalaiset ovat ensisijaisesti itse vastuussa omasta maanpuolustuksestaan. Riittävistä resursseista materiaalihankintoihin, henkilökuntaan ja kertausharjoitusten järjestämiseen on huolehdittava.”

Räsänen nosti esiin myös pohjoismaisen turvallisuusyhteistyön kehittämisen.

”Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon tarkoittaisi yhtenäisen pohjoismaisen puolustusalueen muodostumista.”

Vasemmistoliiton Saramo: Nato ei ole arvoyhteisö

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramon mielestä Suomen tulee ottaa Natossa pohjoismaista yhteistyötä rakentava rooli.

Hänen mukaansa on tärkeää, että Naton jäsenyyttä perustellaan ainoastaan oman turvallisuutemme maksimoinnilla.

”Se on viesti niin suomalaisille, Venäjälle kuin Nato-maillekin. Emme uhkaa ketään, emmekä liittoutumisella halua osallistua suurvaltojen valtapolitiikan pelinappuloiksi. Emme teeskentele, että Nato olisi arvoyhteisö”, Saramo korosti.

”Se ei ole ketään vastaan”

SDP:n ryhmäpuheen piti kansanedustaja Mika Kari.

”Me emme halua tulla kenenkään painostamaksi tai elää epävarmuudessa. Suomalaisten ja Suomen turvallisuus on meille arvokkain asia, jonka vuoksi olemme valmiita suuriin päätöksiin. Jäsenyytemme Natossa ei ole ketään vastaan, vaan suomalaisten turvallisuuden puolesta”, hän sanoi.

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu viittasi jo aikaisemmin vahvaan kumppanuuteen Naton kanssa ja korosti Karin tavoin, että Nato-jäsenyys ei ole ketään vastaan.

”Suomella on jo laaja kumppanuus Naton kanssa, josta käsin jäsenyyttä valmistella. Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys on oman turvallisuutemme ja koko Itämeren alueen ja Euroopan vakauden ja rauhan vahvistamista. Se ei ole ketään vastaan”, Hopsu totesi.

RKP luo toivoa tulevaisuuteen

RKP:stä kuultiin toiveikas puheenvuoro, jossa korostettiin Suomea demokraattisena valtiona.

”Haluamme varmistaa, että Suomi on jatkossakin menestystarina”, ryhmänjohtaja Anders Adlercreutz julisti.

”Aivan kuten mekin tarvitsemme luotettavaa Venäjää, myös Venäjä tarvitsee naapurimaitaan. Eristämisestä ei useimmiten seuraa mitään hyvää. Suomi on hyvä naapuri eikä uhkaa ketään. Suomi Naton jäsenenä on sama Suomi kuin nytkin. Emme Nato-jäsenyydenkään myötä käännä selkäämme Venäjän kansalle. Ja me toivomme, että Venäjä ei käännä selkäänsä tulevaisuudelle”, hän sanoi.