Kansanedustaja Ari Torniainen (kesk) on asunut koko ikänsä Venäjän rajan läheisyydessä Lappeenrannassa. Hän tuntee paljon venäläisiä ja on tavannut naapurimaan kansalaisia niin työssään kuin vapaa-ajallaankin.

”Itse venäläisiä ihmisiä vastaa minulla ei ole mitään. Minulla on venäläisiä ystäviä ja tuttavia urheiluseurassa ja muutenkin. Olen aikoinaan työskennellyt venäläisten kanssa.”

Kaupallisen ja inhimillisen yhteistyön lisäämisen ajat ovat rajaseudulla vaihtuneet aivan muuksi, koska itsevaltainen Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkaa Ukrainaan tekemänsä hyökkäyssodan laajennusvaihetta.

Vakava isku Kaakonkulman kaupassa ja matkailualalla koettiin jo korona-aikana, jolloin matkailua rajoitettiin voimakkaasti. Ovia ehdittiin sen jälkeen avata, mutta Putinin huonoista päätöksistä seuraava venäläisturismin surkastuminen sulkenee niitä taas.

”Sillä on ennen kaikkea kaupalle valtava merkitys. Venäläisturisteja on käynyt paljon ostoksilla viikonloppuisin ja myös viikolla. Kauppakeskuksissa suurin osa on ollut venäläisiä matkailijoita asiakkaina. Varmaan ovia menee kiinni”, Torniainen sanoo.

Katseet kohdistetaan uudessa tilanteessa lännen suunnasta tuleviin matkailijoihin. Pussinperäksi ei Etelä-Karjalassa aiota jäädä, vaikka vaaran Torniainenkin myöntää.

”Vaara on, mutta kulmakunnalla pitää asennoitua niin, että siitä ei muodostu sellaista”, Torniainen kommentoi.

Katso videohaastattelu, jossa Torniainen vastaa kolmeen kysymykseen.

