Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) on muuttanut arviotaan bensiinin hinnan kehityksestä. Aikaisemmin hän laski, että autokannan nopea sähköistyminen vähentää fossiilisten hintapainetta.

”Olen joutunut muuttamaan arvioni bensan hinnasta 2030. Aiemmin laskin että autokannan nopea sähköistyminen vähentää fossiilisten hintapainetta. Uusi selvitys paljastaa: Sipilän hallituksen maailman kunnianhimoisin bio-ohjelma (sekoiteosuus 30%) nostaa hintaa jopa 40c/l”, Harakka kirjoittaa Twitterissä.

Ministeri viittaa liikenneministeriön selvitykseen polttoaineiden jakeluvelvoitteen vaikutuksista. Jakeluvelvoitelain avulla edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä.

”Jakeluvelvoitteen taso ja Suomen tieliikenteen sähköistyminen vaikuttavat polttoaineiden pumppuhintoihin. Mitä korkeampi jakeluvelvoitteen taso on, ja mitä enemmän uusiutuvia polttoaineita tarvitaan, sitä korkeammaksi nousevat pumppuhinnat. Jakeluvelvoitteen tason lisäksi pumppuhintoihin vaikuttavat myös polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat. Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 %) arvioidaan nostavan dieselin pumppuhintaa 12-22 senttiä/litra vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä dieselin hinnan on mallinnettu nousevan samalla aikavälillä 30-40 senttiä/litra”, selvityksessä sanotaan.

Harakka katsoo, että istuvan hallituksen toimet eivät enää ”havaittavasti” vaikuta. Hän muistuttaa perussuomalaisten äänestäneen Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrategian puolesta vuonna 2017.

”Bio-osuuden nosto tähtäsi liikennepäästöjen puolitukseen 2030. Tärkein osa Sipilän energia- ja ilmastostrategiaa, jonka puolesta perussuomalaiset äänesti eduskunnassa 31.5.2017. Nykyhallituksen toimet vaikuttavat enää tuskin havaittavasti. Hinta siis silti nousee.”

Perussuomalaiset on pitänyt polttoaineiden hintojen nousua esillä muun muassa eduskunnan kyselytunneilla. Polttoaineiden hinnannousu on herkkä asia paitsi perussuomalaisille myös hallituksen kakkospuolueelle keskustalle. Keskusta kannattaa jakeluvelvoitteen nostoa ja puolueessa on ajatellut Harakan tavoin, että sähköautojen määrän ennakoitua suurempi nousu kompensoi kustannusvaikutuksia.

