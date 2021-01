Esitutkinta keskustan entisen puheenjohtajan ja entisen ministerin Katri Kulmunin esiintymiskoulutuksista on saatu päätökseen, kertoo Yle. Tutkinnanjohtaja Markku Silénin mukaan näyttää siltä, että tapaus lähtee syyteharkintaan ensi viikolla.

Valtiovarainministerin tehtävistä kohun takia kesäkuussa eronnut Kulmuni ei ole Ylen mukaan epäilty, koska häntä ei ole kuultu tutkinnassa.

”Tässä vaiheessa on epäselvää, tuleeko hänen osaltaan myöhemmin joku muu prosessi. Jos henkilöä voi mahdollisesti odottaa joku muu prosessi, häntä tulee kuulla ainoastaan, jos se on välttämätöntä. Tulkintani on ollut, ettei hänen (Kulmunin) kuulemisensa ole ollut aivan välttämätöntä”, Silén sanoo Ylelle.

Poliisi kertoi kesäkuussa, että jutussa on epäiltynä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Poliisi on epäillyt asiassa petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista.

Poliisi ei kommentoi millään tavalla epäiltyä Ylelle tai edes sitä, kiistääkö epäilty rikokset. Koulutushankintoja vahvasti ohjannut Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen toteaa Ylelle, ettei tiedä asiasta mitään. Jääskeläinen on pyytänyt anteeksi toimintaansa.

Ministeriön erityisavustajat ovat virkamiehiä, joihin sovelletaan virkamieslakia.

Kulmunin esiintymis- ja valmennuskoulutuksia korvattiin valtion varoista yli 56 000 eurolla Tekir Oy:lle maksajina valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Kulmuni on kertonut, että hän ei ollut tietoinen kaikesta koulutushankintoihin liittyvästä eikä ollut laatimassa sopimuksia. Omana virheenään hän on nostanut esiin koulutuksen, jossa harjoiteltiin ministerin tehtävään liittymätöntä puoluekokouspuhetta. Kulmuni on kertonut korvaavansa koulutukset omasta pussistaan.

Petosnimikkeen osalta poliisi epäilee nyt, että epäilty virkamies sai petoksella ministeriöt koulutusten maksajiksi, Yle kertoo. Poliisi on kuullut ministeriöiden edustajia uhrien asemassa. Valtiovarainministeriö vaatii epäillyltä vahingonkorvauksia, mutta poliisi ei kerro Ylelle summaa. Virkavelvollisuuden rikkomisen osalta poliisi ei avaa, mitä tarkemmin tutkitaan.

TEM suositteli sisäisen tarkastuksen päätteeksi jatkotoimenpiteitä laskutusepäselvyyksien takia ja nimesi kohteeksi Jääskeläisen sekä koulutusta antaneen Tekir Oy:n.