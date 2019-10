Petteri Orpo sanoo, että keskusta on täydellisesti kääntänyt takkinsa talous- ja työllisyyspolitiikassa.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi, että puolue voi tehdä yhteistyötä suurimman oppositiopuolue perussuomalaisten kanssa, mutta mitään yhtenäistä oppositiota ei Suomessa ole.

”Minusta olisi hyvä kysyä myös perussuomalaisilta, ovatko he valmiita tekemään yhteistyötä meidän kanssamme. On erittäin paljon asioita, jotka meidät erottaa, perussuomalaiset ei ole pelkästään Jussi Halla-aho. Kun seuraa ulostuloja heidän ryhmästään, kyllä välillä kylmää”, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Orpon mukaan puolueilla on myös yhteistä, esimerkiksi taloudessa.

”Minun mielestäni kaikkien puolueiden kanssa pitää pystyä keskustelemaan yhteistyössä. Minusta vaalitulosta, jossa perussuomalaiset sai korkean kannatuksen, olisi pitänyt kunnioittaa hallitusneuvotteluissa”, hän sanoi.

Ulkomainen työvoima on yksi niistä asioista, joissa puolueet ovat täysin eri linjoilla. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjasi Ykkösaamussa pari viikkoa sitten, että ”kokoomuksella on, jos mahdollista, vielä suurempi kiima lisätä Suomeen halpatyön maahantuontia kuin vasemmistohallituksella. Tämä on asia, jota emme voi allekirjoittaa”.

Petteri Orpo vastaa muistuttamalla työvoimapulasta.

”Suomessa on työehdot, joita valvotaan, jos joku niitä rikkoo, toimii lainvastaisesti. Ei Suomessa asiat toimi, ja tulevaisuudessa vielä huonommin, jos me emme saa tänne työvoimaa.”

”Toteutus jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi”

Orpo ryöpytti lauantaina istuvaa hallitusta etenkin hoitajamitoituksesta ja talouspolitiikasta. Hänen mukaansa hoitajamitoituksen toteutus jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi.

”Kirjaus tulee voimaan vasta kaksi viikkoa ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jolloin asian toteutus jää seuraavan hallituksen hoidettavaksi.”

Orpo ihmettelee myös sitä, miksi hallitus ei anna hoiva-alan ongelmien hoitamiseen enempää rahaa.

”Jos tulee pelkästään mitoitus, on erittäin suuri vaara, että hoitajat ovat poissa kotihoidosta tai vammaispalveluista. Miksi hallitus jakaa panoksia sulle-mulle-periaatteella, mutta tähän ei riitä panoksia?”

Myös Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä johtava yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger huomauttaa Uuden Suomen haastattelussa, että kun Suomea verrataan muihin Pohjoismaihin, vanhuspalveluissa on meillä yli miljardin euron aukko. Rinteen hallitus ei ole Krögerin mielestä selkeästi ilmoittanut, onko se todella varaamassa riittävät resurssit palvelukentän vaatimiin uudistuksiin.

Talouspolitiikan osalta Orpolta kovimman ryöpytyksen saa osakseen kokoomuksen entinen hallituskumppani keskusta.

”Keskusta on täydellisesti kääntänyt takkinsa talous- ja työllisyyspolitiikassa. Toivon, että he pitävät linjan, josta Sipilä puhuu. Heidän käsissään on se, että tehdään vastuullista politiikkaa. Hallitus lisää menoja etupainotteisesti, samaan aikaan keskusta puhuu, että velkaantuminen pysäytetään. Nämä teot ja puheet eivät kohtaa. Suosittelisin, että hallitus ottaa lusikan kauniiseen käteen ja katsoo tätä tilannetta”, Orpo ärähti Ykkösaamussa.

Keskustan tilanteen otti perjantaina esiin myös kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.

”Saapa nähdä missä vaiheessa kautta keskusta lähtee hallituksesta, kun asettivat kynnyskysymyksekseen julkisen talouden tasapainon vuonna 2023 - kuten teki kokoomuskin.”

