Kesäespa. Uusimaa on yhä koronan kiihtymisvaiheessa ja tämä asettaa rajoitteita ravintoloiden aukiololle ja tapahtumien järjestämiselle.

Suomen koronatartuntojen määrä on kääntynyt kasvuun. Tiistaina raportoitiin yli 200 uudesta tartunnasta, joista merkittävä osa on Venäjältä Suomeen palanneilta futisfaneilta. Odotettu Uudenmaan siirtyminen perustasolle siirtyy tämän seurauksena.

”Tämä on märkä rätti kasvoille. Jäsenemme kertovat epätoivosta ja epäuskosta, että näinkö tässä nyt käy, kun tilanne näytti jo paremmalta”, tuskailee matkailu- ja ravintola-alan työmarkkinajärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Meillä ei ole mitään tekemistä Pietarista olevien tartuntojen kanssa, mutta ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjät ja työntekijät joutuvat kärsimään siitä.”

Lappi arvostelee terveysturvallisuuden johtamista jalkapallofanien kohdalla.

”Ihmettelen, mikä on valtioneuvoston ja terveysviranomaisten vastuu tästä. Ravintolat ja niiden työntekijät joutuvat jatkuvasti sijaiskärsijöiksi ja meillä maksatetaan viranomaisten virheet.”

Uudenmaan koronatilanne suuressa roolissa

Myös tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtumateollisuus seuraa silmä kovana tartuntojen kehitystä ja viranomaisten toimenpiteitä.

”Olemme vasta päässeet käynnistämään tapahtumia ja loppukesälle on suunniteltu paljon tilaisuuksia. Mikään tapahtuma ei nouse päivässä eikä kahdessa. Ihan katastrofaalista, jos kehitys tyssää”, toteaa Tapahtumateollisuuden vaikuttamisen johtaja Maria Sahlstedt.

”Nyt eletään melko kriittisiä päiviä ja viikkoja.”

Uudenmaan siirtyminen perustasolle ja sitä seuraava rajoitusten lievennys on sekä MaRan että Tapahtumateollisuuden mielestä erittäin tärkeää. Perustasolla ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin. Sisätiloissa kaikille on yhä oltava istumapaikka ja hygieniasta tulee huolehtia.

Uudellamaalla on paljon alan yrityksiä ja asiakaskuntaa. Nyt maakunnan rajoitustoimet iskevät kovaa aloihin.

MaRan karkea arvio on, että verrattuna tilanteeseen, jossa asiakaspaikka-, anniskelu- ja aukioloaikarajoituksia ei olisi, ravintola-ala menettää myynneissä joka viikko noin 10 miljoonaa euroa.

Järjestöt korostavat myös alojensa työllisyysvaikutusta varsinkin nuoremmille työntekijöille.

Tilanne viime kesää parempi, mutta yksilöiltä vaaditaan vastuullisuutta

Lappi ja Sahlstedt toivovat, että rajoituksista päättäessä katsottaisiin muutakin kuin ilmaantuvuuslukua:

”Nythän sairaala- ja tehohoidossa on vain vähän potilaita, rokotukset ovat edenneet ja tautitilanne on hallinnassa. Tilanne on erilainen kuin maaliskuussa”, Lappi toteaa.

Sekä Mara että Tapahtumateollisuus toivovat, että ihmiset ymmärtävät, miten heidän korona-altistumisensa vaikuttavat muihin ja pyrkivät katkaisemaan tartuntaketjut:

”Nyt on muistettava toimia vastuullisesti, jotta pienellä huolimattomuudella ei aiheuteta suuria vahinkoja”, Sahlstedt sanoo.