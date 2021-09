EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi puheessaan, että Euroopan osuus puolijohteiden arvoketjusta on kutistunut, ja maanosa on tullut riippuvaiseksi Aasiassa tuotetuista siruista.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa Eurooppaan omaa mikrosiruekosysteemiä ja -tuotantoa. Mikrosirualoitteen tavoite on parantaa eurooppalaisten teknologiayhtiöiden huoltovarmuutta.

Von der Leyen nosti maailmanlaajuisen puolijohdepulan esille vuosittaisessa Unionin tilaa käsittelevässä puheessaan. Von der Leyen piti noin tunnin kestävän, unionin mennyttä ja tulevaa luotaavan puheensa tänä aamuna Strasbourgissa Euroopan parlamentin täysistunnossa.

”Mitään digitaalista ei ole olemassa ilman siruja. Parasta aikaa kokonaiset tuotantolinjat toimivat hidastetulla tahdilla puolijohdepulan vuoksi.”

”Tässä ei ole kyse pelkästään meidän kilpailukyvystämme. On kyse myös teknologisesta suvereniteetista. Pannaan kaikki fokuksemme siihen.”

Von der Leyenin mukaan Euroopan unioni voi yhdistää voimiaan esimerkiksi sirujen tutkimuksessa, muotoilussa ja testauskapasiteetissa sekä investointien koordinoimisessa.

Rokotediplomatiaa ja veroylistystä

Von der Leyenin puhe kattoi laajan kirjon teemoja. Hän puhui esimerkiksi Euroopan rokotestrategian onnistumisesta. Hän nosti esille sen, että EU pääsi tavoitteeseensa: unionin aikuisväestöstä 70 prosenttia on täysin rokotettu koronavirusta vastaan.

Von der Leyen ylpeili myös eurooppalaisella rokotesolidaarisuudella. Toisin kuin Yhdysvallat, EU on toimittanut puolet alueellaan tuotetuista rokotteista unionin ulkopuolelle.

”Olemme toimittaneet yli 700 miljoonaa rokoteannosta eurooppalaisille ihmisille, ja toiset yli 700 miljoonaa rokoteannosta muualle maailmaan, yli 130 maahan.”

Komission puheenjohtaja muistutti kuitenkin, ettei pandemia ole vielä ohi Euroopassa eikä maailmalla. Siksi EU investoi miljardi euroa mRNA-rokotteiden valmistuskapasiteetin pystyttämiseen Afrikassa. Lisäksi komissio aikoo lahjoittaa ensi vuoden puoleenväliin mennessä 200 miljoonaa rokotetta köyhiin maihin.

Von der Leyen nosti EU:n menneistä saavutuksista esille myös sen, että unioni sai EU:n digitaalisen koronatodistuksen pystyyn keväällä nopeasti, vain kolmessa kuukaudessa. Tähän mennessä EU:n alueella on luotu jo yli 400 miljoonaa todistusta.

Von der Leyen puhui myös yritysverotuksesta. Kansainvälinen minimiyhteisövero on ollut tänä vuonna tapetilla, ja OECD:n mukaan 130 maata ja hallinnollista aluetta on liittynyt verotussopimukseen, jonka tarkoituksena on kamppailla monikansallisten suuryritysten veronvälttelyä vastaan. Von der Leyenin mukaan EU tekee kaikkensa viedäkseen aloitteen maaliin.

”Se, että pyytää isoja yhtiöitä maksamaan oikean määrän veroja, se ei ole pelkästään talouskysymys, vaan ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys.”

Puheessa mainittuja uusia aloitteita olivat myös EU- rahoitus biodiversiteetin suojelutyöhön kolmansissa maissa, median vapauden turvaamiseen ja nuorille eurooppalaisille tarkoitettuun Alma-ohjelmaan, jonka puitteissa nuoret voisivat hankkia tilapäistä työkokemusta toisissa EU-maissa. Ohjelma olisi tarkoitettu erityisesti nuorille, joilla ei ole työkokemusta tai koulutusta.

”Myös he ansaitsevat Erasmus-ohjelman kaltaisen kokemuksen”, von der Leyen linjasi.

Erasmus on korkeakouluopiskelijoille suunnattu vaihto-oppilasohjelma.

Afganistanin tilanne ja maahanmuutto vaikeita kysymyksiä

Äärijärjestö Talebanin valtaannousu Afganistanissa sai paljon huomiota komission puheenjohtajan linjapuheessa.

Hän vakuutti, että Euroopan unioni on Afganistanin kansan tukena. Hän nosti esille erityisesti naiset, lapset, toimittajat, ihmisoikeusaktivistit ja tuomarit.

”Ajattelen erityisesti naistuomareita, jotka joutuvat piiloutumaan miehiltä, jotka he ovat panneet vankilaan. He ovat nyt vaarassa siksi, että he ovat edistäneet oikeutta ja oikeusvaltiota. Meidän täytyy tukea heitä ja tuoda heidät turvaan.”

Von der Leyenin mukaan EU:n täytyy lisätä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään. Siksi EU tekee parhaillaan yhteistyötä puolustusliitto NATO:n pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. EU:n ja NATO:n yhteisen julkilausuman pitäisi valmistua vielä ennen vuoden loppua.

Von der Leyen ilmaisi myös pettymyksensä siihen, ettei EU ole onnistunut uudistamaan maahanmuuttopolitiikkaansa. Uudistus on jäissä jäsenmaiden neuvostossa.

"Edistys on ollut tuskallisen hidasta."

Komission voimanainen totesi puheessaan, että niin kauan kuin EU:lla ei ole yhteisiä pelisääntöjä muuttoliikkeen hallitsemiseen, unionin vastustajat käyttävät sitä hyväkseen. Hän mainitsi Valko-Venäjän toimet.

"Hallinto Minskissä on käyttänyt ihmisiä välineenään. He ovat laittaneet ihmisiä koneisiin ja kirjaimellisesti työntäneet heidät Euroopan rajoja kohti. Tätä ei voi koskaan hyväksyä."

Mepeiltä kirjavia kommentteja

Von der Leyen piti vuotuisen unionin tila -puheensa kolmella kielellä: englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Hän sai useat väliaplodit europarlamentin jäseniltä.

Parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtaja, saksalainen Manfred Weber nosti omassa kommenttipuheenvuorossaan esille sen, että EU tarvitsisi Green Dealinsa rinnalle myös työpaikkoja luovan ohjelman. Hän toivoi myös, että EU ja USA saisivat aikaan kauppasopimuksen, joka vauhdittaisi talouskasvua.

Parlamentin S&D-ryhmän edustaja, espanjalainen Iratxe García Pérez puolestaan nosti esille sen, että hänen mielestään EU:ssa ympäristö, sosiaalinen hyvinvointi ja talous eivät ole tasapainossa. Hän painotti ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnin tärkeyttä.

”Ryhmämme toivoo lakia sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan. Olemme pyytäneet sitä vuosia, mutta tässä parlamentissa on edelleen ryhmiä, jotka eivät halua tehdä siinä yhteistyötä kanssamme.”

Vihreän ryhmän belgialainen meppi Philippe Lamberts nosti puheenvuorossaan esille turhautumisensa EU:n kunnianhimon puutteeseen ilmastokriisin ratkaisemisessa.

”Tässä asiassa pitäisi ottaa käyttöön olympialaisten motto: Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.”

Hän oli pettynyt esimerkiksi siihen, kuinka hitaasti lentokerosiinia on lähdetty EU:ssa verottamaan.

Suomalainen europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) luonnehtii von der Leyenin puheen kertoneen enemmän nykyisyydestä kuin tulevaisuudesta.

”Komissio ja koko EU käsittelevät historiallisen suuria ja vaikutuksiltaan mullistavia kokonaisuuksia, ja niiden työstö on jo hyvässä käynnissä. Ehkä siksikin tämän vuoden Unionin tila -puhe ei tarjonnut kovin paljon uutta”, Heinäluoma toteaa tiedotteessaan.

