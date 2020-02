Remontit ja saneeraukset ovat pakollinen osa jokaisen kiinteistön kunnossapitoa. Kyseeseen voi tulla kattoremontti, keittiöremontti, kylpyhuoneremontti, putkiremontti, salaojaremontti tai vaikkapa viemärin sukitus. Edes suurempaa remonttia ei tarvitse jännittää, mikäli kokonaisuus on hyvin suunniteltu, toteaa asiantuntijayritys Kodinplaza tiedotteessaan.

Moni ei tule ajatelleeksi osallistuvaa havainnointia, vaikka se oiva keino tutkia remontoijaehdokkaan luotettavuutta etukäteen.

"Jos olet teettämässä esimerkiksi keittiön uudistusta, kysy yritykseltä, voisitko mahdollisesti käydä kurkkaamassa keittiötä, jonka yritys on lähiaikoina remontoinut. Toinen vaihtoehto on myös käydä työmaalla, joka on paraikaa käynnissä. Huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi työntekijöiden olemukseen, työmaan organisointiin sekä järjestelmällisyyteen", Kodinplaza neuvoo.

Tärkeä periaate on myös se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi aikataulu sekä käytännön järjestelyt, mikäli remontin aikana ei pysty normaalisti asumaan kotona.

Vaikka remontti tuntuu suurelta ja aiheuttaa kustannuksia, kannattaa se silti toteuttaa ajoissa. Nyrkkisääntö on, että jälkeenpäin korjaaminen on monesti kalliimpaa sekä työläämpää. Kannattaa miettiä esimerkiksi putkirikosta aiheutuvan vesivahingon tai puutteellisista salaojista johtuvan kosteusvaurion korjauksesta aiheutuvia kuluja sekä vaivaa.

Kodinpalaza kehottaa vaatimaan remonttiyritykseltä urakkasopimuksen tekemistä. "Sopimus toimii yhteistyön pohjana ja molemmat osapuolet voivat siihen nojautua urakan edetessä. Sopimuksen teon olennainen tavoite on urakoitsijan ja työn tilaajan molemminpuolinen ymmärrys sekä oikeudellinen turva. Sopimuksen avulla voidaan määritellä esimerkiksi hintoja, käytettäviä materiaaleja, aikatauluja ja takuita", yhtiö neuvoo.

