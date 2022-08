Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kuvailee Suomen taloustilannetta kesän jälkeen ”totiseksi”.

”Tilanne on totinen. Kesän aikana ennusteet niin meillä kuin muuallakin ovat kääntyneet huonompaan suuntaan, Tärkeintä on nyt saada ajantasainen tilannekuva”, hän kommentoi keskiviikkona ennen valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen alkua.

Saarikon mukaan huoli talouden synkkenemisestä on todellinen.

”Sodalla on hintansa. Ei pelkästään karmeat teot Ukrainassa, vaan hinta, joka näkyy meille arjessa. Näitä täsmätoimia pohdimme. Meidän on helpotettava kansalaisten arkea, mutta meidän on pidettävä huolta myös valtiontaloudesta. ”

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sanoi aikaisemmin STT:lle, että ansiotuloverokevennysten aika ei ole nyt. Hänen mukaansa on ensin katsottava, millaisia palkankorotuksia syksyn työmarkkinakierrokselta tulee ja mihin talouskehitys menee.

Saarikko on samoilla linjoilla.

”Kaikki verotukseen liityvät aleratkaisut pitää miettiä huolella. Pidän kiinni aiemmin sanomastani, Suomi tarvitsee palkkamalttia. Kesänkin aikana asiat ovat muuttuneet.”

Valtiovarainministeriö neuvottelee budjetista keskiviikon ja torstain ajan. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen päälinjat esitellään torstaina ja koko esitys julkaistaan perjantaina.

