Kuva: Lauri Olander

Kansainväliset uutiset koronaviruksen kylvämästä tuhosta ovat pysäyttäviä: Yhdysvaltain New York Cityssä covid-19-tautiin kuolee ihminen joka yhdeksäs minuutti ja Italian Bergamossa kellon ympäri toimiva krematorio ei ehdi tuhkata sinne tuotuja vainajia.

Pahin on kuitenkin monessa maassa vielä edessä. Yhdysvalloissa – missä puhutaan jo yli 100 000 koronakuoleman mahdollisuudesta – presidentti Donald Trump varoitti tällä viikolla, että edessä ovat ”tuskalliset ja kovat” kaksi viikkoa.

Suomessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myös varoittanut pahimman olevan vasta edessä. Hän sanoi viikonloppuna Ilta-Sanomissa, että korona ”tulee koettelemaan meitä monella tavalla”.

Koronakuolemien määrä on ollut Suomessa tähän mennessä suhteessa moniin muihin maihin maltillinen, vaikka jokainen niistä on ollut liikaa.

Väkiluvultaan Suomeen nähden puolitoistakertaisessa New Yorkissa koronakuolemien määrä on tunnissa samaa kokoluokkaa kuin täällä vuorokaudessa. Ruotsalaisia on menehtynyt jo yli 200 ja Suomen kokoisessa Tanskassakin yli 100 ihmistä Suomen kokonaisluvun oltua keskiviikkoon mennessä 17.

On hyvin mahdollista, että Suomen tähänastista suhteellisen alhaista lukua selittää muihin Pohjoismaihin nähden ”kymmenen päivän viive”, jonka Uuden Suomen haastattelema THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen on löytänyt.

Omasta kiinnostuksestaan ja THL:n virallisesta koronaseurannasta irrallaan toimivan epidemiologin havainto on, että Suomen koronakuolemien määrä on viiveen jälkeen samalla kasvukäyrällä kuin muissa Pohjoismaissa.

Samansuuntainen linja. Tutkimusprofessori Markku Peltosen tilastoanalyysin mukaan Suomen koronakuolleisuusluvut nousevat varsin samaan tahtiin kuin muissa Pohjoismaissa, kun liikkeelle lähdetään kymmenennestä kuolemasta. Kuvan lähde: Markku Peltonen 1.4.2020

Myös tehohoidon tarpeen määrä on noussut Suomessa vastaavasti kuin Ruotsissa ja Tanskassa, kun ottaa huomioon viiveen.

Tässä vaiheessa ei ole vielä kovan data eli kuolleisuuden ja tehohoitotarpeen perusteella arvioitavissa, onko joku Pohjoismaa onnistunut toistaan paremmin torjuntatoimissaan.

Sen suhteen tutkija Peltonen on ”varovaisen optimistinen”, ettei Suomi ole joutumassa samaan kurimukseen kuin Italia, sillä täällä ehdittiin nähdä, mitä siellä oli tapahtunut. Syrjäisyys ylipäätään on ollut meille nähtävästi siunaukseksi.

Jos ei suuria ihmeitä tapahdu, jatkossa koronakuolemat laskettaneen Suomessakin joka tapauksessa sadoissa, ehkä jopa suuremmissa luvuissa.

Meistä suomalaisistakin vielä valitettavan monen isä, äiti, veli, sisko tai muu läheinen kohtaa kuoleman sodassa ihmiskunnan kimppuun hyökännyttä koronavirusta vastaan. Voimia kaikille, jotka surun joutuvat kohtaamaan.

Covid-19-tauti koettelee eniten vanhusväestöä ja ihmisiä, joilla on perussairauksia. Yksi varsin selittämätön havainto maailmalta on se, että miehet ovat kuolleet tautiin todennäköisemmin kuin naiset.

Tähän mennessä kerrotut selviytymistarinat antavat uskoa, että kovankin sairastamisen jälkeen taudista voi selviytyä. Myös uutiset siitä, että eri maissa tehdyt koronan vastaiset toimenpiteet hidastavat sen leviämistä, ovat enemmän kuin tervetulleita.

THL arvioi, että riskiryhmään kuuluu yli miljoona suomalaista, siis joka viides meistä. Meidän kaikkien velvollisuutena on lisätä toistemme selviytymismahdollisuuksia noudattamalla kaikkia säädettyjä liikkumisrajoituksia ja pysymällä mahdollisimman erillään.

Poikkeusoloja on jatkettu Suomessa 13. toukokuuta asti hyvästä syystä. Sairaaloiden tehohoitopaikkojen on riitettävä kriittistä apua tarvitseville. Me olemme osaltamme vastuussa siitä, että onnistumme minimoimaan kuolonuhriluvun.