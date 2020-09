Sdp:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo ovat ajautuneet sanasotaan poliittisista virkanimityksistä.

Harkimo arvosteli poliittisia virkanimityksiä suorin sanoin Puheenvuoron blogissaan ja nosti yhdeksi esimerkiksi Antti Rinteen erityisavustajan Raimo Luoman, joka valittiin kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäälliköksi. Harkimo muistuttaa myös Heinäluoman vaatimuksesta puoluepolitikoinnin jättämisestä ulos Keskusrikospoliisin (KRP) johtajalinnasta.

”Kovaa tekstiä demareilta, jotka eivät tee mitään muuta kuin poliittisia nimityksiä”, Harkimo kirjoitti.

Heinäluoma vastaa hänelle omassa Puheenvuoron blogissaan, ja mainitsee Liike Nytin perustajiin kuuluvan Mikael Jungnerin.

”Raimo Luoma on pitkäaikainen valtion virkamies ja työskennellyt valtaosan virkaurastaan juuri työ- ja elinkeinoministeriössä sekä tämän edeltäjässä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Työskentely pääministerin valtiosihteerinä ei tietenkään poista näitä virka-ansioita. Ehkä pääministerin avustamisen voisi jopa ajatella lisäävän osaamista. Tuskin Liike Nyt:in perustajiin lukeutuva Mikael Jungnerkaan on pätemätön nykyisiin tai tuleviin tehtäviinsä sen takia, että hän on toiminut sdp:n puoluesihteerinä ja pääministerin avustajana”, hän kuittaa Harkimolle.

Keskustelu poliittisista virkanimityksistä nousi puheenaiheeksi tällä viikolla KRP:n päällikön hakuprosessin takia ja Iltalehden kirjoitettua, että paikan kriteerit on ”kuin luotu vastaanottokeskuksen johtajan nostamiselle KRP:n päälliköksi”. Iltalehden mukaan merkit viittaavat nyt siihen, että tulossa on ”korkean tason poliittinen virkanimitys”, kun hakijoiden joukkoon on ilmaantunut poliisihallinnon ulkopuolelta SPR:n Porin vastaanottokeskuksen johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Mitikka.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) oin ihmetellyt keskustelua.

”KRP:n päällikön nimityksen ympärille on synnytetty erikoinen keskustelu. Ihmettelen asiaa. Prosessi on kesken ja aivan alkuvaiheessa. Hakemukset on vasta äskettäin vastaanotettu”, hän tviittasi perjantaina.

Harkimo muistuttaa blogissaan vihreiden linjanneen aikaisemmin useaan otteeseen, että poliittisista virkanimityksistä on päästävä eroon.

”Heinäluoman lausunnon perusteella demareillakin näyttää olevan joku raja siinä kuinka härski voi olla. Kohta nähdään onko vihreillä mitään rajaa”, hän kommentoi.

