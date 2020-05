Pääministeri Sanna Marinin (sd) katsotaan tehneen perjantaina selvän pesäeron sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) että valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmän koronaraporttiin.

Marin linjasi perjantaina, että hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojata erityisesti riskiryhmiä tartunnalta.

”Emme halua, että virus leviää. Emme halua, että ihmiset altistuvat virukselle ja sen aiheuttamalle taudille, joka on osalla hyvin vakava”, Marin selvensi ensimmäistä tavoitetta vastauksena ihmettelyyn linjauksista, joiden mukaan epidemiaa ei saisi hillitä ”liikaa”.

Esimerkiksi huhtikuussa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle lähetetyssä muistiossa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen huomauttivat, että rajoitustoimia voidaan joutua vähentämään odotettua aikaisemmin jos käy niin, että ”että epidemian hidastaminen on liian tehokasta”. Tervahaudan ja Salmisen mukaan vaarana olisi epidemian käynnistyminen uudestaan voimakkaana, kun kaikki rajoitukset lopulta voidaan purkaa.

Myös Hetemäen työryhmän raportissa nostetaan esiin, että strategisen tavoitteen tulisi olla epidemian hallittu, muttei liian voimakas hidastuminen, koska muuten on olemassa riski uudesta suuresta epidemia-aallosta.

Ristiriidat Marinin ja asiantuntijoiden näkemyksissä nosti lauantaina ensimmäisenä esiin Helsingin Sanomat.

”Koronastrategian poliittisuus alkaa tulla esiin. Poliitikot kuuntelevat asiantuntijoita, mutta kokonaispäätös aina poliittinen”, Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen kommentoi Twitterissä.

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin kertoo ”taputtavansa” hallituksen linjalle.

”Tukahduttaminen on ihmisoikeusasia. Kun tämä on selvä, pitää korostaa, että ihmisten käyttäytyminen on pääosassa ja mahdollisten pakkotoimien tulee olla täydentäviä täsmäkeinoja, perusoikeudet edellä”, hän tviittaa.

