Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vastasi tänään Säätytalolla keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin ja tuoreen valtiovarainministerin Matti Vanhasen linjauksiin Suomen tarvitsemista sopeutustoimista.

Kulmuni on linjannut, että eläkejärjestelmää tulisi tarkastella ja että työttömyysturva voisi joustaa suhdanteiden mukaan. Vanhanen on todennut, että syksyn budjettiriihessä on tarpeen luoda sopeutustoimien tiekarttaa ja eläkeasia on esimerkki sen tyyppisistä asioista, jotka ovat syksyllä hallituksen pöydällä.

Ohisalo listaa vastauksessaan tarvittavia rakenneuudistuksia. Vilkas keskustelu on käynnissä nyt siitä, mitä sopeutustoimia on tulossa. Keinovalikoimassa ovat ennen kaikkea rakenneuudistukset.

”Tässä keskustelussa kun puhutaan yhtä aikaa siitä, että miten saadaan talous nostettua taas käyntiin, pitää puhua elvytystoimista ja kriisitoimista ja samaan aikaan tuodaan esille sitä, että talouden pitää olla pitkällä aikajänteellä kestävää. Hallitushan on sitoutunut siihen, että 2030-luvulle tultaessa talous on kestävällä pohjalla. Se tarkoittaa käytännössä kaikkia niitä rakenteellisia uudistuksia, joita pyöritellään tässä – niistä valitaan sitten parhaat. Siellä on sosiaaliturvan uudistamista, siellä on koulutusta, vaikkapa oppivelvollisuuden pidentäminen on myös rakenteellinen uudistus, joka nousee keskusteluihin, ylipäätään työllisyyteen liittyvät parannukset – nämä ovat kaikki sellaisia, joita meidän pitää pitää pöydällä.”

Tiukoista kuritoimista puhuminen nyt ei luo luottamusta nyt elvytyksen aikana, Ohisalo sanoi.

Elvytys- ja sopeutumistoimet kulkevat hänen mukaansa rinnakkain ja hallituksessa luodaan yhteistä tiekarttaa 2030-luvulle. Tässä Ohisalo on täysin samalla linjalla kuin Vanhanen.