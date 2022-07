Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on hieman noussut kesäkuun puolivälin jälkeen, mutta tehohoidon tilanne on rauhallinen.

Sairaalahoito. Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on hieman noussut kesäkuun puolivälin jälkeen, mutta tehohoidon tilanne on rauhallinen.

Sairaalahoito. Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on hieman noussut kesäkuun puolivälin jälkeen, mutta tehohoidon tilanne on rauhallinen.

Yliopistosairaaloiden johdossa pidetään tätä kesää selvästi hankalampana hoidon järjestämisen suhteen kuin aiempia korona-ajan kesiä 2020 ja 2021, ilmoittaa HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Twitterissä. Juttu jatkuu tviitin alla.

Hän on näin ollen hieman eri linjoilla kuin Ylelle puhunut HUS-sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen, jonka mukaan kesä on koronatilanteen suhteen rauhallisempi kuin aiemmat koronakesät. Järvisen mukaan vaikean tautimuodon riski on rokotetuilla hyvin pieni, minkä vuoksi koronaviruksen suhteen tulisi hänen mielestään mennä ”kohti normaalia”.

Lasse Lehtonen painottaa näkemyksessään hoitokapasiteettia, joka kärsii henkilöstöpulasta.

”Keskeisenä syynä vaikeuksiin on, että koronapandemian aikana sairaanhoidon kapasiteetti ei ole vahvistunut, vaan heikentynyt huonontuneen henkilöstötilanteen takia. Kesä 2022 on erityisen ongelmallinen ja mm. HUS on sulkenut runsaasti osastopaikkoja”, Lehtonen kirjoittaa.

”Kun sairaanhoidon kapasiteetti on nyt alempi kuin aiempina koronakesinä, jo pienempikin korona-aalto aiheuttaa suuria ongelmia kiireettömän hoidon järjestämiseen. Valitettavasti myös koronapotilaita on sairaaloissa nyt enemmän kuin vuosina 2020 tai 2021.”

Hän kiistää, että kyse olisi HUSin sisäisestä tappelusta.

”Tilanne hoitoon pääsyn osalta on vain nyt varsin huono ja uusin korona-aalto jo nousee. Se on syytä tuoda esiin”, Lehtonen kirjoittaa.

Kysymys siitä, onko Suomessa jo käynnissä jälleen uusi korona-aalto, kuten osassa muuta Eurooppaa, on viime päivinä jakanut terveydenhuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan asiaa on toistaiseksi vaikea arvioida. Helsingin Sanomien mukaan sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä lähti kesäkuun puolivälissä uuteen pieneen nousuun, mutta koronapotilaiden tehohoidon tilanne on rauhallinen.

LUE SEURAAVAKSI: