Uudenmaan ja Helsingin erillisratkaisu on Marinin hallituksen sote-uudistuksen perustuslaillinen heikko kohta, nimeävät Husin Lasse Lehtonen ja Tampereen yliopiston Juha Teperi kumpikin tahoillaan.

Lehtonen, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja sekä Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori, kirjoittaa asiasta Puheenvuoron blogikirjoituksessaan. Hänen mukaansa yksi uudistuksen iso ongelmakohta on rahoitusmalli, joka on leikkaamassa sote-palveluiden rahoitusta esimerkiksi juuri HUS-alueella.

Rahoituksen ohella ”toinen iso perustuslakikysymys Marinin hallituksen sotessa liittyy Uudenmaan erillisratkaisuun”, Lehtonen kirjoittaa.

Sote-palveluiden järjestämisestä vastaavat niin sanotut hyvinvointialueet muodostuvat uudistuksessa maakuntajaon pohjalta. Poikkeuksen tekee Uusimaa, joka jaetaan erillislailla neljään hyvinvointialueeseen ja Helsingin kaupunkiin. Niillä on palveluiden järjestämisvastuu, mutta erikoissairaanhoitoa varten perustetaan yhteinen HUS-maakuntayhtymä.

”Hyvinvointialueiden määrä ei sinänsä ole perustuslakikysymys, vaan hallitus voi ehdottaa vaikka sataa maakuntaa/hyvinvointialuetta – vaikkei ehdotuksessa mitään järkeä olisikaan – ja runnoa eduskuntaenemmistön turvin ehdotuksen läpi. Sote-integraation puuttuminen ja siitä aiheutuva mahdollisuus erilaisiin toiminnallisiin osaoptimointehin huonontaa kuitenkin alueen asukkaiden mahdollisuutta saada tarvitsemiaan palveluja. Kun tähän vielä yhdistyy yllä kuvattu rahoituksen väheneminen, on tuloksena ongelma myös perustuslain 19 § 3 momentin takaaminen riittävien palvelujen sekä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta”, Lehtonen kuvaa ratkaisun ongelmia.

Juha Teperi on Tampereen yliopiston vararehtori ja Lasse Lehtonen Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori.

Teperi: Poikkeus integraatiotavoitteeseen

Myös vararehtori, sote-tuntija Juha Teperi katsoo, että erillisratkaisun kohdalla hallitus luopuu ”uudistuksen isosta integraatiotavoitteesta” eli erikoissairaanhoidon yhdistämisestä sulavasti muihin palveluihin yhteisen järjestäjätahon kautta. Teperi puhui asiasta Yleisradion aamutelevisiossa maanantaina.

Hallitus toteaa omalla sote-verkkosivullaan, että alueellinen tasa-arvo toteutuu terveyspalveluissa ”paremmin, kun palvelujen järjestäjinä ovat kuntia isommat itsehallinnolliset alueet eli hyvinvointialueet”. Tästä periaatteesta on kuitenkin Uudenmaan osalta luovuttu.

Teperikin nosti Uudenmaan esiin, kun toimittaja tiedusteli uudistuksen heikkoa kohtaa, johon se voisi kaatua. Erillisratkaisussa on hänen mukaansa monta seikkaa, jotka ”vaativat keskustelua perustuslain näkökulmasta”.

”Perustuslakivaliokunta aika paljon tulee keskustelemaan Uudenmaan erityisratkaisusta”, Teperi arvioi.

Yleisestä integraatiotavoitteesta poikkeamisen lisäksi Uudellemaalle syntyy Teperin mukaan aivan poikkeavaa hallintoa.

”Uudellemaalle luodaan kaksi oliota, joita ei missään muualla ole, eikä ole ollut.”

Nämä hallinnon ”oliot” ovat Helsingin kaksoisrooli maakuntana tai tarkemmin kaupunkina, jolla on maakunnan tehtävät, sekä erikoissairaanhoidon Hus-kuntayhtymä. Maakuntien yhtymä ”on jälleen asia, jollaista ei aiemmin ole ollut”.

Teperin mukaan Uudenmaan maakunnan koko ei itsessään ole riittävä peruste erityisratkaisulle, sillä maailmalla paljon isommillakin yksiköillä tehdään hänen mukaansa ”yhden järjestäjän ratkaisuja”. Syy ratkaisulle onkin hänen arvionsa mukaan poliittinen.

”Kyllä näin sivustaseuraavana asiantuntijana arvioin, että tähän oli syynä pääkaupunkiseudun suurimpien toimijoiden poliittinen vastustus, jota hallitus halusi lähteä etukäteen torjumaan”, Teperi sanoo.

”Itse olin asiantuntijana yllättynyt, että hallitus niin aikaisessa vaiheessa lähti erityisratkaisun suuntaan.”

Lasse Lehtosen mukaan ”pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat vaatimalla vaativat kukin oman maakuntansa”.

Teperin mukaan poliittisen ratkaisun hinta on se, että se ”voi tuoda vaikeuksia loppuarvioon mallista”. Tässä hän viittaa perustuslakivaliokunnan keskeiseen asemaan – sote-uudistus on aiemmin kilpistynyt perustuslain vastaisuuteen.

”Nyt joudumme miettimään, kuinka hyvin demokraattisen kansanvaltaisen ohjauksen periaatteet toimivat tässä asetelmassa ja kuinka toimiva tämä hallintomalli on”, Teperi pohti Ylellä.

Kannustaako malli kulukuriin?

Etenkin oppositio on lisäksi nostanut esiin huolen siitä, hillitseekö sote-uudistus kustannuksia – tai pyrkiikö hallituksen malli edes kustannusten laskemiseen. Teperin mukaan on perusteltu kysymys, onko mallissa riittävät kannusteet kustannusten hallintaan.

Hänen mukaansa pienet maakunnat tietävät, että jos ne eivät saa talouttaan pysymään kurissa, niitä uhkaavat selvitykset sekä suurempaan maakuntaan liittäminen. Niiden osalta kannusteet siis ovat kunnossa. Sen sijaan suurilta maakunnilta vahva kannustin puuttuu, Teperi sanoo. Tällaisen loisi hänen mukaansa maakuntaveron käyttöönotto, mutta uuden veron luominen ei ole vielä lukkoon lyötyä.

Helsingin asema oma lukunsa: Voiko kaupungilla olla erioikeus?

Lasse Lehtonen kirjoittaa blogissaan, että Uudenmaan lisäksi Helsingin asema on vielä oma lukunsa.

”Voimakastahtoisena valtapoliitikkona tunnettu [pormestari] Jan Vapaavuori halusi maakuntien Suomessa Helsingille erityisaseman, jossa Helsingin kaupunginvaltuusto saisi oikeuden päättää myös oman alueensa sote-rahoista. Vapaavuori oli valmis Helsingin erityisaseman turvaamiseksi uhraamaan aiemmat metropolialuetta koskeneet tavoitteet. Sote-uudistus loisikin uuden rajanmuurin Helsingin kaupungin, Vantaa-Keravan hyvinvointialueen sekä Espoon sisältävän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliin, millä varmasti olisi seurausvaikutuksia muuhunkin palvelukehitykseen pääkaupunkiseudulla”, Lehtonen kritisoi.

”Suomen lainsäädännössä on kuitenkin viime vuosikymmenet systemaattisesti toteutettu ns. yhtenäisvaltion asemaa ja kaupunkien viimeiset erioikeudet kumottiin virallisesti säädettäessä vuoden 2000 perustuslakiamme. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten Helsingin uusille erioikeuksille käy perustuslakivaliokunnan arvioidessa sote-uudistusta”, hän jatkaa.

Uudenmaan alueet rahoitusmallin häviäjiä

Sote-uudistuksen rahoitusmalli on rakennettu niin, että uudistus alkaa hillitä sote-kustannusten kasvua vasta 2030-luvulla. Tämä johtuu seitsemän vuoden siirtymäajasta, joka rahoitusmalliin kuuluu.

Uudenmaan palvelujärjestäjistä kolme eli Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Helsinki kuuluvat rahoitusmallin suurimpiin häviäjiin nykyiseen rahoitukseensa nähden, Helsingin Sanomien artikkelista selviää.

Lasse Lehtonen kirjoittaa, että ”HUSin arvioiden mukaan sote-rahoituksen määrä tulee siirtymäajan kuluessa HUS-alueella vähenemään vuositasolla jopa 300 miljoonaa euroa”.

”Olemassa olevista hoitojonoista riippumaton sote-rahoituksen vähentäminen onkin Marinin hallituksen soten keskeinen perustuslakikysymys. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kun ei Suomessa ole aiemminkaan ollut pohjoismaisella tasolla, joten on vaikea väittää nykyistä rahoituksen tasoa palvelutarpeen kannalta riittäväksi”, Lehtonen arvostelee.

Rahoituksen leikkaus ei kuitenkaan iske maakuntiin heti, vaan seitsemän vuoden aikana asteittain, ja lisäksi hallitus on sitoutunut tarkastelemaan rahoitusmallin toimintaa ja korjaamaan sitä tarpeen mukaan.