Koronatartuntojen määrä on kääntynyt Suomessa uudelleen nousuun. Tänään lauantaina uusia tartuntoja raportoitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan 50.

Aikaisemmin tällä viikolla THL raportoi keskiviikkona uusien koronavirustartuntojen kasvaneen 64:llä. Se on suurin päiväkohtainen kasvu kahteen viikkoon.

”Tartuntojen reilu pari viikkoa kestänyt reilu lasku on nyt pysähtynyt”, Suomen alueellisia koronatilastoja ja testauslukuja lähiviikoilta kerännyt tietoturvayhtiö F-Securen Markku Hänninen kommentoi Twitterissä.

Noin 85 prosenttia tartunnoista tulee yhä Uudeltamaalta, muualla Suomessa tilanne on Hännisen mukaan vakiintunut noin kuuteen tartuntaan päivässä. Hän huomioi lisäksi, että kahdeksan viime viikon tartuntojen keskiarvot raportointipäivän mukaan näyttävät, että eniten uusia tartuntoja on raportoitu lauantaisin ja keskiviikkoisin.

”Tähän asti vapaapäivät ovat vaikuttaneet näytteenottojen määrään reilusti. Mielenkiintoista nähdä miten koulujen kesälomat alkavat vaikuttaa. Nyt testimäärien pitäisi lisääntyä, koska helatorstai poistuu kohta viikon laskentajaksolta.”

Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja Genome Centerissä ryhmänjohtajana työskentelevä Tuuli Lappalaisen johtopäätökset ovat tylyjä.

”Selkääntaputteluun ei ole enää syytä: Tartuntojen määrä tällä viikolla näyttää muodostuvan edellistä suuremmaksi. Sopivasti kesän alun ja rajoitusten purun kynnyksellä Tähänkö päättyi monen viikon hyvä kehitys ja toiveet tukahtumisesta koko maassa”, hän pohtii Twitterissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kiinnitti asiaan huomiota perjantaina.

”Eräillä alueilla, joilla on viikkoja ollut rauhallista epidemia suhteen, on yllättäen ilmaantunut viime viikkoina uusia tartuntoja. Ne ovat usein ’tuontitavaraa’ - aivan kuten olivat ensimmäiset Suomeen tulleet tartunnat tai Lapin tai Vuokatin laskettelukeskuksista levinneet tartunnat. Toinen huolestuttava havaintoni on se, että kahtena viime päivänä uusien tartuntojen määrä on noussut viime viikon tasosta. Tämä voi olla sattumaa. Toisaalta 64 ja 51 uutta tartuntaa päivässä ovat lukuja, joilla Suomessa todettiin maaliskuussa poikkeusolot”, hän kommentoi.

Tuuli Lappalainen kommentoi lauantaina myös sosiaali- ja terveysministeriön eilen perjantaina julkistamaa selvitystä kasvomaskeista. Selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta.

”Ihmettelen johtopäätöksiä, kun pisaratartunta esitetään päämekanismina. Johtopäätökset ovat minusta yliampuvia puutteisiin nähden. Pyhiinvaeltajat Mekassa on eri kuin ruuhkabussi, jne. Monien tutkimusten koko ja laatu on heikko. Tärkeimpänä asia: Näytön puute on ihan eri asia kuin osoitus tehon puutteesta. Tämä ei korostu lainkaan tarpeeksi”, Lappalainen kommentoi.

Hän toivoo hallituksen suosittelevan maskien käyttöä ruuhkaisissa sisätiloissa erityisesti epidemia-alueilla.

”Oireettomien ongelmaan on pakko päästä käsiksi. Muut toimijat voivat ottaa Finnairista esimerkkiä, tekee hallitus mitä tahansa. Maskeilla suojataan toinen toistamme. Minun maskisi suojaa sinua (jos olen oireeton kantaja), sinun maskisi suojaa minua. Siksi tarvitaan suosituksia/määräyksiä.”

