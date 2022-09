Ukrainan joukot ovat edenneet merkittävästi vastahyökkäyksessään, arvioi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken.

Hän kommentoi asiaa Meksikon-vierailullaan.

Blinken kertoo olleensa Ukrainassa viime viikolla ja kuulleensa yksityiskohtia vastahyökkäyksestä. Hänen mukaansa vastahyökkäys on suunniteltu hyvin järjestelmällisesti ja sitä on auttanut Yhdysvaltojen ja muiden maiden merkittävä tuki.

Suurin erottava tekijä ukrainalaisten ja venäläisten välillä on Blinkenin mukaan se, että Ukraina taistelee kotimaansa puolesta, mutta Venäjä ei. Vastahyökkäyksellä on yksi kirkas tarkoitus – ottaa takaisin maa, jonka Venäjä on vallannut, Blinken huomauttaa.

Blinken ei halua ennustaa tarkasti tilanteen kehitystä, koska vastahyökkäys on vasta aluillaan.

”Mutta olemme nähneet selvästi, että Ukrainan joukot etenevät merkittävästi erityisesti koillisessa”, Blinken sanoi Meksikossa ja puhui ukrainalaisten poikkeuksellisesta rohkeudesta ja sitkeydestä.

”Mielestäni on rohkaisevaa nähdä Ukrainan edistyvän.”

Laajoja sähkökatkoja Ukrainassa

Venäjän ”julmuudet” Blinkenin mukaan jatkuvat. Venäjä pitää Ukrainassa merkittäviä joukkoja ja merkittävää aseistusta ja jatkaa voimankäyttöä umpimähkäisesti paitsi Ukrainan asevoimia myös siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan, Blinken toteaa.

Zelenskyi syytti sunnuntai-iltana Twitterissä Venäjää laajoista sähkökatkoista ympäri Itä-Ukrainaa. Hänen mukaansa Harkovan ja Donetskin alueilla oli täydellinen sähkökatkos ja Zaporižžjan, Dnipropetrovskin ja Sumyn alueilla osittainen sähkökatkos.

Zelenskyin mukaan Venäjän ”terroristit pysyvät terroristeina ja iskevät kriittiseen infrastruktuuriin”.

”Ei sotilaallisia tiloja, tavoitteena on riistää ihmisiltä valo ja lämpö”, hän tviittasi.

