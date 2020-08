Pääministeri Sanna Marinin (sd) lauantaiset kommentit siivoamisesta ovat herättäneet politiikan tutkija Johanna Vuorelman huomion.

Marin kertoi sdp:n puoluekokouksessa pitämänsä poliittisen katsauksen alussa siivonneensa Tampereen-kotinsa ennen puoluekokousta. Asia nousi esiin myös Marinin medialle antamissa kommenteissa.

”Ensimmäinen asia, mitä tein, oli että laitoin paikat kuntoon, siivosin ja pesin vessan. Se on itselle sellaista rauhoittumista ja rentoutumista. Selventää ajatuksia, kun saa tehdä käsillä asioita”, hän kertoi.

Marin sanoo olevansa ylpeä saadessaan elää hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa pääministeritkin siivoavat itse kotinsa.

”Olen ylpeä siitä, että saan elää ja toimia yhteiskunnassa ja johtaa maata, jossa pääministerit itse siivoavat ja pesevät oman kotinsa vessat, jossa presidentit voivat matkustaa metrolla ja raitiovaunulla ja jossa meidän keskeisillä asemilla olevat päättäjät voivat käydä itse kaupassa ja heidän lapsensa voivat käydä tavallisessa päivähoidossa muiden lasten kanssa”, hän totesi poliittisessa katsauksessaan.

Pääministeri kommentoi asiaa myös Twitterissä.

”Sdp:n puoluekokous alkoi Tampereella. Ensimmäisiä asioita, joita media minulta kysyi oli, että siivositko kotona Tampereella. Vastaus oli, että kyllä siivosin. Voin vastaisuuden varalle kertoa, että vastaus tulee joka kerta olemaan sama. Sitä ei liene tarpeen enää kysyä.”

Johanna Vuorelman mukaan julkinen puhe arkisten asioiden tekemisestä on korkeassa asemassa olevan poliitikon keino korostaa tavallisuutta.

“Politiikan julkisuudessa nämä yksityiskohdat vain helposti kaappaavat huomion asiakysymyksiltä. Ainakin Twitterissä vessan siivous näyttää saavan nyt laajaa huomiota”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Vuorelman mielestä siivoamisesta on muodostunut Marinin luonnetta kuvaava symboli.

”Tuo siivouskommentti on Marinin puheesta. Sitten oli toimittajan kysymys, josta kommentti vessan siivouksesta nousi. Ja siivouksesta puhuttu jo aiemmin HS:n henkilökuvan yhteydessä. Eli siivoamisesta on muodostunut pääministerin luonnetta kuvaava symboli, jolla on poliittista merkitystä.”

Hän huomauttaa, ettei ilmiö ole vain suomalainen, vaan havaittavissa monissa poliittisissa kulttuureissa.

”Nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa Bidenin korostetaan olevan tavallinen Joe, joka liikkuu paikallisten joukossa kuin kuka tahansa. Strategisuuden taso tavallisuutta korostavissa teoissa kyllä vaihtelee.”

