Taloudellisen ja poliittisen avun lisäksi hallituksen on selvitettävä mahdollisuuksia puolustusmateriaalin nykyistä laajemmasta toimittamisesta Ukrainalle, katsoo oppositiopuolue kokoomus ryhmäpuheenvuorossaan.

”Ukrainalla on oikeus itsepuolustukseen YK:n peruskirjan mukaisesti ja tätä periaatetta Suomen on selvästi tuettava. Tätä me toivoisimme myös omalla kohdallamme, mikäli tilanne sitä edellyttäisi”, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tiedotteessa.

Kokoomuksen varsinaisen ryhmäpuheenvuoron käytti puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen.

”Laiton maahantunkeutuminen ja Ukrainan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ovat sotatoimia, joihin lännen on vastattava päättäväisesti. On aika laittaa kova kovaa vastaan. Ukrainalle kuuluu täysi tukemme”, Valtonen sanoi eduskunnassa tänään.

”Euroopan unionin on reagoitava viipymättä kattavalla pakoteohjelmalla. Nord Stream 2 -kaasuputken keskeyttäminen on välttämätön toimi. Riittävillä vastatoimilla estämme, että tilanteesta muodostuisi ennakkotapaus siitä, kuinka aseiden tukemana voi sanella Euroopan turvallisuusjärjestyksen ja rajoittaa valtioiden itsemääräämisoikeutta.”

Kokoomus on jo pitkään kannattanut Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.

”Nyt on aika ryhtyä rakentamaan polkua kohti Suomen Nato-jäsenyyttä”, Valtonen totesi.

Eduskunnan puhemies ja pääministeri sopivat, että tänään istunnon alussa käydään ajankohtaiskeskusteluna katsaus ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi asevientiä omassa tiedotustilaisuudessaan.

”On tullut jonkin verran pyyntöjä Suomelle hyväksyä muiden maiden asevientejä, esimerkiksi Alankomailta. Lisäksi on aikaisempi pyyntö Virolta tykkien viennistä. Kaikkia näitä tullaan käsittelemään ja tukea Ukrainalle tullaan laajentamaan – rahallista tukea ja lisäksi arvioidaan tätä muuta tukea, jota muut maat lähettävät”, hän sanoi.

