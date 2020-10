Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen koronakoordinaatioryhmä laajentaa kasvomaskisuositusta entistä velvoittavammaksi pääkaupunkiseudulla.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että koronavirus leviää nyt erityisesti harrastustoiminnassa ja työpaikoilla. Tämän vuoksi koordinaatioryhmä on tehnyt uuden linjauksen siitä, mitä tilanteita suositus kasvomaskin käytöstä koskee.

”Kasvomaskia suositellaan käyttöön myös kaikilla työpaikoilla”, Vapaavuori kertoi korostaen, että tämä tarkoittaa maskin käyttöä ”erityisesti” yhteisissä kokoontumisissa ja tiloissa.

Kasvomaskien käyttöä on jo nyt suositeltu aina julkisessa liikenteessä, julkisissa tiloissa (kuten kaupoissa) ja tapahtumissa kaikille yli 15-vuotiaille. Lisäksi maskin käyttöä suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä.

Uuden linjauksen myötä maskin käyttöä suositellaan ”myös kaikilla muilla työpaikoilla erityisesti tilanteissa, jossa ihmiset laajemmin tapaavat toisiaan (kuten kokoukset, taukotilat, yhteiset tilat) ja kun turvavälejä, vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan”, koordinaatioryhmän tiedotteessa kerrotaan. Suositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita ”ellei käyttämättömyyteen ole erityistä, esim. terveydellistä, syytä”.

Vanhemmille suositellaan nyt kasvomaskin käyttöä varhaiskasvatuksen tiloissa eli esimerkiksi lasta vietäessä ja hakiessa.

Koronakoordinaatioryhmä ei kannata tässä vaiheessa laajamittaista etäopetukseen siirtymistä tai vapaa-ajan palvelujen laajamittaista sulkemista.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä katsoo, että pääkaupunkiseudulle olisi perusteltua antaa uusi velvoittava määräys, jonka mukaan yli 20 hengen tilaisuuksia saisi järjestää vain, jos edellytyksenä tilaisuuteen osallistumiselle on maski.

”Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) päätöksen mukaan yli 50 henkilön tilaisuuksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjeita noudattaen”, koordinaatioryhmä kertoo.

”Pääkaupunkiseudun kaupunkien, HUS:n ja THL:n näkemyksen mukaan olisi perusteltua antaa jo lokakuun aikana uusi velvoittava määräys siitä, että yli 20 hengen yleisötilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain siinä tapauksessa, että edellytetään kaikkien käyttävän maskia (sekä asiakaspalveluhenkilökunta että yleisö) koko ajan, ja että vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä on käytössä. Ryhmä katsoo, että asiassa tarvitaan yhden kunnan suositusta vahvempi velvoittava määräys koko pääkaupunkiseudulle marraskuun loppuun. Virallisen päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto”, tiedotteessa kerrotaan.

Koordinaatioryhmä myös ”suosittelee edelleen vahvasti erityisen varovaisuuden ja pidättyväisyyden noudattamista yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi ollenkaan”.

Taustalla käänne Euroopan tilanteessa

HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen taustoitti tilaisuudessa, että useissa Euroopan maissa koronavirus on alkanut siirtyä jo ikäihmisiin. Tämä on johtanut lopulta myös sairaalahoidon tarpeen kasvuun, mikä ei heti näkynyt epidemian toisen vaiheen käynnistyessä syksyllä lähinnä nuoressa väestössä eri puolilla Eurooppaa.

”Tämä on hälyttävä viesti jo itsessään. Samoin hälyttävä viesti näistä maista on, että kuolleisuus on jälleen lähtenyt kasvamaan”, Tuominen kertoi.

Positiivisena viestinä Tuominen toi esiin, että esimerkiksi Tanskassa rajoitukset ovat toimineet ja koronaepidemia on saatu laantumaan.

Suomessa sairaalahoidon tarve on esimerkiksi HUSin alueella vielä vakaata, Tuominen kertoi. HUS-alueella on sairaalahoidossa 12 koronapotilasta, joista neljä on tehohoidossa.

Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

