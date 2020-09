HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan koronatilanteessa näkyy selvästi yhteiskunnan avautuminen.

”Se, mikä on uusi asia, joka on tullut viimeisten kolmen viikon aikana tautitapausten rinnalle on valtava lisääntynyt altistuneiden määrä. Meillä on ollut kolmen viikon aikana yhteensä 4000 altistunutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä”, Ruotsalainen sanoi Ylen A-studiossa tiistai-iltana.

Syksyllä altistumisia on tulossa runsaasti, arvioi epidemiologian professori Pekka Nuorti Uuden Suomen haastattelussa. Nuorti kertoo, mitä koronaviruksesta tiedetään nyt ja mitä ei.

”Nämä kaikki joukkoaltistumiset tapahtuvat ihmisten tavallisessa arjessa: päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla, harrastuspiireissä ja erityisesti yksityistilaisuuksissa. Ihmiset ovat järjestäneet nyt syksyn aikana paljon juhlia, suurempia ja pienempiä”, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalaisen mielestä juhlien järjestämistä pitäisi nyt harkita hyvin tarkkaan.

”Vetoan jokaisen kansalaisen omaantuntoon. Yksityistilaisuuksia kannattaa nyt vakavasti harkita kooltaan. Itse suosittelisin alle kymmenen, korkeintaan 20 hengen yksityistilaisuuksia.”

Ruotsalaisen mukaan lisäksi kasvomaskien käyttö ei ole sillä tasolla, millä pitäisi.

