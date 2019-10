Veikkauksen uusi hallintoneuvosto on aloittanut tehtävänsä. Poliitikoista ja mahdollisesti muista jäsenistä koostuvat valtionyhtiöiden hallintoneuvostot vaihtuvat tänä syksynä, sillä kansanedustajien paikat määräytyvät kevään vaalituloksen mukaan.

Uusi Suomi kertoi syyskuussa, että kesän hallintoneuvostopaikkajaossa puolueet jakoivat yhteensä 99 paikkaa valtionyhtiöiden hallintoelimissä. Suurimpana puolueena sdp pääsi valitsemaan ensin, ja puolue valitsi Postin ja Veikkauksen. LUE LISÄÄ:

Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi on nyt noussut sdp:n kansanedustaja ja entinen ministeri Jukka Gustafsson. Varapuheenjohtaja on perussuomalaisten Jani Mäkelä.

Hallintoneuvoston muut poliitikkojäsenet ovat edellinen puheenjohtaja Timo Heinonen (kok), Heli Järvinen (vihr), Esko Kiviranta (kesk), Merja Kyllönen (vas), Hanna-Leena Mattila (kesk), Jenna Simula (ps), Ville Tavio (ps), Heidi Viljanen (sd), Anne-Mari Virolainen (kok) ja Sinuhe Wallinheimo (kok).

Lisäksi Veikkauksen hallintoneuvostossa on tuoton saajien edustajia ja kaksi henkilöstön edustajaa. Yhteensä jäseniä on 28.

Hallintoneuvoston kokouspalkkiot olivat vuonna 2018 seuraavat: puheenjohtaja 800 euroa per kokous, varapuheenjohtaja 600 euroa per kokous ja jäsen 500 euroa per kokous. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja vastuullista rahapelitoimintaa sekä tukea yhtiön ja sidosryhmien välistä yhteistyötä.

LUE MYÖS: