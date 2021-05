Metsäyhtiölle puukuitupohjaisissa pulloissa on kyse tulevaisuuden kasvua lupailevasta aluevaltauksesta.

Lupaus. Metsäyhtiölle puukuitupohjaisissa pulloissa on kyse tulevaisuuden kasvua lupailevasta aluevaltauksesta.

Metsäyhtiö Stora Enso ja brittiläinen pakkausvalmistaja Pulpex ryhtyvät valmistamaan puukuitupohjaisia pulloja teollisessa mittakaavassa.

Pulpexin taustalla ovat juomavalmistaja Diageo ja pääomarahastojen hallinnointiyhtiö Pilot Lite. Diageon juomabrändeihin kuuluvat Johnnie Walker -viski, Smirnoff-vodka ja Guinness-olut.

Pulloja puukuidusta Stora Enso ja pakkausvalmistava Pulpex ovat allekirjoittaneet sopimuksen kehittämisyhteistyöstä. Tavoitteena on uusiutuvien, kierrätettävien ja biohajoavien paperipullojen ja -pakkausten laajamittainen teollinen tuotanto. Pulpex aikoo valmistaa Stora Enson muotoonpuristetusta kuitumateriaalista paperipulloja globaaleille brändeille. Muotoonpuristetut kuitutuotteet valmistetaan sellusta, johon saadaan kolmiulotteinen muoto puristuskoneella. Kumppanuus hyödyntää Stora Enson teknistä osaamista ja kykyä muotoonpuristetun kuidun teollisen mittakaavan tuotantoon.

Tuodaanko markkinoille siis sellusta valmistettuja viskipulloja, Stora Enson Formed Fiber -liiketoimintayksikön johtaja Sohrab Kazemahvazi?

”Tämä on yksi tavoitteista, mutta toivottavasti yhteistyöstä syntyy paljon muutakin”, Kazemahvazi kertoo.

”Ei PET-muovia tai muita perinteisiä muovipäällysteitä”

Stora Enso tuo yhteistyöhön sellumateriaalin ja osaamisen, jota tarvitaan muotoonpuristettujen tuotteiden teollisen mittakaavan valmistuksessa.

Pulpex puolestaan on kehittänyt teknologian, jolla voidaan valmistaa paperipulloja, jotka eivät sisällä PET-muovia.

Kuitupohjaisiin pakkauksiin, kuten kartongista valmistettuihin ruoka- ja nestepakkauksiin tarvitaan kosteudelta ja rasvalta suojaava kerros. Perinteisesti suojakerros on valmistettu fossiilisesta muovista. Monet yhtiöt pyrkivätkin korvaamaan öljypohjaista muovia uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla vaihtoehdoilla.

Kasvua. ”Emme panostaisi tuotteisiin näin paljon, jos emme uskoisi kysynnän kasvuun”, Stora Enson Formed Fiber -liiketoimintayksikön johtaja Sohrab Kazemahvazi sanoo. Kuva: Kuvakaappaus Stora Enso

Kazemahvazi kertoo, että Pulpexin kehittämä suojakerros on vesipohjainen. Kehitystyötä tarvitaan vielä vaativien tuotteiden, kuten kuumien tai hiilihapotettujen juomien suhteen.

”Teknologia on Pulpexin patentoima, enkä voi mennä sen yksityiskohtiin. Sen voin kertoa, että tuote ei sisällä PET-muovia tai muita perinteisiä muovipäällysteitä.”

Tavoitteena on kehittää aiempaa vastuullisempia tuotteita. Kazemahvazin mukaan puukuitupohjaisen tuotteen hiilijalanjälki on vähintään puolet pienempi kuin fossiilisesta muovista valmistetun tuotteen. Puukuidusta valmistettavan pullon hiilijalanjäljen pitäisi myös olla pienempi kuin lasipullolla.

Hiilijalanjälkeen vaikuttaa muun muassa valmistuspaikka ja se, millaista energiaa tuotantoon on käytettävissä.

”Näemme Pulpexin kanssa tehtävässä yhteistyössä mahdollisuuden pienentää pakkausten hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Ja jos pakkaus päätyy luontoon, se maatuu nopeammin kuin lasi- tai muovituote.”

Tuotantolinjoja voisi rakentaa useamman

Metsäyhtiölle sellupohjaisissa pulloissa on kyse tulevaisuuden kasvua lupailevasta aluevaltauksesta. Muotoonpuristetut kuitutuotteet kuuluvat Stora Enson Packaging Solutions -divisioonaan.

Yhtiö kertoi viime vuonna, että se investoi muotoonpuristettujen kuituratkaisujen kapasiteetin kasvattamiseen Hylten tehtaalla Ruotsissa ja Qian’anin tehtaalla Kiinassa. Hylten tehtaalla muotoonpuristetusta kuidusta valmistetaan ruokapakkauksia.

Pulpexin kumppaniverkostoon ovat Diageon ohella liittyneet PepsiCo, Unilever, GSK Consumer Healtcare ja Castrol. Yritykset ovat sitoutuneet ottamaan Pulpexin paperipullot brändiensä pakkausvalikoimaan. Tavoitteena on tuottaa yhteensä 750 miljoonaa pulloa vuodessa.

Kaikkiaan globaalin juomapakkausmarkkinan arvo on noin 117 miljardia dollaria. Vuosikasvun ennustetaan lähivuosina olevan 4,5 prosenttia.

Kazemahvazi ennakoi, että muotoonpuristettujen kuitutuotteiden kysyntä kasvaa, kun pakkauksissa siirrytään käyttämään uusiutuvia materiaaleja fossiilipohjaisten materiaalien sijaan.

”Emme panostaisi tuotteisiin näin paljon, jos emme uskoisi kysynnän kasvuun. Uskomme, että tämä on tulevaisuudessa merkittävä bisnes.”

Stora Enson ja Pulpexin tavoitteena on kehittää tuotantolinja, joka on toiminnassa vuonna 2022. Tällä hetkellä Pulpexilla on pilot-mittakaavan laitos Britanniassa.

”Emme ole vielä päättäneet, minne tuotantolinja rakennetaan. Periaatteessa se voidaan tehdä minne vain”, Kazemahvazi kertoo.

Sijoituspaikan valintaan vaikuttaa muun muassa lopputuotteen vaatimukset ja se, missä on osaavaa henkilökuntaa.

Kazemahvazi sanoo haastattelussa useammin kuin kerran, että tällä hetkellä kyse on ensimmäisestä nopeasta tuotantolinjasta. Päämääränä on osoittaa, että teknologia toimii teollisessa mittakaavassa ja että tuotteet lunastavat lupauksensa.

”Seuraava askel olisi kasvattaa tuotantoa, jotta voimme vastata markkinakysyntään.”