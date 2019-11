Perussuomalaiset on suurin oppositiopuolue. Kuvassa puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Oppositio ei tyydy omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) eroon. Pääministeri Antti Rinne (sd) on kertonut tiedotustilaisuudessa hetki sitten, että Paatero on jättänyt tänään eronpyyntönsä Posti-kohun takia.

Suurimmat oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus vaativat pääministeri Rinteen eroa.

Perussuomalaiset tiedotti jo ennen Rinteen tiedotustilaisuutta, että puolue vaatii sekä Rinteen että Paateron eroa.

”Sdp:llä näyttää olevan koko puolueorganisaation läpäisevä rehellisyysongelma, taksikuskitasolta ylimmälle huipulle. Pääministeri EI VOI valehdella yleisölle ja eduskunnalle. Jos Rinne on valehdellut, hänen on erottava”, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vaati tiedotteessa.

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps) totesi, että ellei Rinne ilmoita omasta erostaan, ratkaisu ei tule riittämään. Kansanedustaja Arja Juvonen (sd) puolestaan kysyi, kantaako Rinne vastuun myös itse laiminlyönneistään.

”Rinne uhraa Paateron”, Juvonen sanoo tiedotteessa.

Kansanedustaja Olli Immonen (ps) puhuu SDP:n ”black fridaystä”.

”Pelkkä Paateron eroaminen Posti-sotkun seurauksena ei kuitenkaan riitä, sillä näyttää siltä, että myös demaripääministeri Antti Rinne on valehdellut eduskunnalle ja kansalle”, Immonen toteaa tiedotteessa.

Toiseksi suurimman oppositiopuolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi jo aamulla näyttävän selvältä, että Rinne on tietoisesti yrittänyt johtaa eduskuntaa harhaan.

”Näin toimiva pääministeri ei ansaitse eduskunnan luottamusta”, Orpo tviittasi aamulla.

Nyt STT kertoo, että Orpo vaatii pääministerin eroa.

”Tilanne näyttäytyy meille niin, ettei pääministeri ole puhunut totta eduskunnalle. Pääministerin pitäisi erota”, Orpo sanoi STT:n mukaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah totesi heti Rinteen tiedotustilaisuuden jälkeen, ettei Paateron ero riitä.

”Syksyn Posti-sekoilu on osoitus valtion omistajaohjauksen linjattomuudesta ja hallituksen toiminnan sekavuudesta. Paateron ero ei korjaa tilannetta. Paljon kysymyksiä jäi auki. Odotamme vastauksia ensi viikon välikysymyskeskustelussa”, Essayah tviittaa.

Myös Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo kommentoi tilannetta jo pari tuntia sitten.

”Yhtiön hallitus ei koskaan voi vastustaa omistajan tahtoa. Rinne ei siis puhunut totta eilen eduskunnassa. Tässä tulee mieleen myös osakeyhtiölaki. Onkohan hallituksella eri paperit kun mulla”, Harkimo tviittasi.

Oppositio on jättänyt välikysymyksen omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta. Perussuomalaiset ei ole mukana välikysymyksessä, vaan vaati aiemmin Rinteeltä pääministerin ilmoitusta Posti-kriisistä. Perussuomalaiset on perustellut pois jäämistään sillä, että puolueella on erilainen työmarkkinapoliittinen linja kuin kokoomuksella.