Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm vastaa purevaan sävyyn kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle, joka kertoi aikaisemmin sunnuntaina Iltalehden haastattelussa olevansa ”totaalisen eri mieltä” harjoitetusta politiikasta.

Rönnholm on tyytyväinen, että kokoomus sanoo tämän ääneen ja puolueiden erot tulevat vahvemmin esiin.

”Eilen astui voimaan jälleen yksi Marinin hallituksen päätöksistä, kun kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettiin kaikille lapsille ja ryhmäkokoja pienennettiin. Nyt peruttiin edellisen hallituksen päätös, joka rajasi lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen, ei tuonut säästöjä ja vaaransi lasten yhdenvertaisuuden. Se valmisteltiin kokoomuslaisen opetusministerin johdolla. Joten kernaasti myönnän, että sdp:n ja tämän hallituksen linja on erilainen kuin kokoomuksen linja”, hän kommentoi tiedotteessaan.

Toinen esimerkki on Rönnholmin mukaan hoitajamitoitus.

“Vaikka kokoomus kuinka vastusti ja jarrutti, sitova hoitajamitoitus tulee lopultakin voimaan. Uudistus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalveluiden laatuun, ja olemme ajaneet sitä lakiin pitkään. Valitettavasti aikoinaan kokoomuksen kanssa hallituksessa tämä ei onnistunut.”

Rönnholmin mukaan kyseessä ovat arvovalinnat, joita jokainen puolue tekee.

”Sdp:n arvojen mukaisesti on haluttu turvata jokaiselle vanhukselle inhimillinen hoito, jokaiselle lapselle laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja tehdään niitä Orponkin peräänkuuluttamia tehokkaita työllisyystoimia. Mutta se on arvovalinta, millä tavalla niitä niitä tehdään. Aktiivimalli on purettu ja edellisen hallituksen kyykyttävällä linjalla sdp ei jatka. Työttömyysturvaa ei pidä romuttaa. On hyvä, että puolueiden erot tulevat esiin, ja käymme kiinnostuksella keskustelua kokoomuksen ja muun opposition kanssa heidän vaihtoehdoistaan”, Rönnholm päättää.

Orpo linjasi Iltalehdelle, että kesällä oppositiopolitiikka alkaa näkymään ja tulee ”kovan haaston” syksy.

”Kun pääministeri ilmoitti, että hallitus ei aio tehdä työllisyystoimia syyskuun budjettiriihessä, vaan lykkää ne taas jonnekin tulevaisuuteen, niin se tarkoittaa, että hallitusohjelman uskottavuus ja pohja on pudonnut. Tulemme haastamaan sen omalla vaihtoehdollamme.”

Lue myös: