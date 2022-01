Politiikan tutkija nostaa aluevaaleista esiin ilmiön, joka vaatii Suomessa huomiota. Johtaja Karina Jutila E2 Tutkimuksesta käytti Ylen Politiikkaradiossa vakavan puheenvuoron Ano Turtiaisen perustamasta puolueesta.

Perussuomalaisista erotetun Turtiaisen Valta kuuluu kansalle -puolue (VKK) sai aluevaaleissa 10 valtuutettua ja yhteensä 24 139 ääntä, mikä tarkoittaa 1,3 prosentin ääniosuutta, kun esimerkiksi Harry Harkimon pienpuolue Liike nyt sai 1,8 prosenttia annetuista äänistä.

Jutilan mielestä kyseisen ilmiön kohdalle pitää pysähtyä.

"Tämä ei ole vertailukelpoinen puolue muiden kanssa", hän sanoi VKK:sta Politiikkaradiossa maanantaina.

"Ano Turtiainen käyttää eduskunnassa sellaisia sanamuotoja, joita Suomessa ei ole käytetty, ja eduskunta on se pyhin paikka, mitä suomalaisessa demokratiassa on.”

Jutila huomauttaa, että Turtiainen sai kannattajilleen pitkästi yli 20 000 ääntä olematta itse ehdokkaana.

”Se on valtava määrä. Se on signaali, jonka ääressä meidän pitää pysähtyä. Meidän pitää kantaa huolta siitä, mikä on kansanvaltaisessa Suomessa sallittua ja mikä ei, miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan, millaiset pöytätavat politiikassa on, mitä eduskunnan pyhimmässä salissa saa sanoa. Nämä ovat vakavia kysymyksiä”, Jutila totesi.

Twitterissä hän kuvaa ulostuloaan jyrähdykseksi. Politiikkaradiossa hän totesi, ettei juuri nyt pysty sanomaan aiheesta enempää, mutta asia jää hänen mieleensä.

”Tähän pitää palata.”

