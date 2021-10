Vihreät poliitikot kiinnittävät huomiota Venäjän EU-lähettilään kaasupuheisiin.

Venäjää on jo aiemmin syytetty maakaasun tuonnin rajoittamisesta EU-alueelle painostuskeinona. Etelä- ja Keski-Euroopassa on ajauduttu energiakriisiin, kun erityisesti kaasun hinta on kohonnut rajusti.

Venäjän EU-lähettiläs Vladimir Tšižov sanoi Financial Timesille, että kaasun toimituskriisi ratkeaisi nopeammin, jos EU lopettaisi kohtelemasta Venäjää vastustajana.

”Vaihtakaa vastustaja kumppaniksi, ja asiat ratkeavat helpommin”, hän sanoi lehdelle sunnuntaina.

Samalla Tšižov kuitenkin kiisti, että Venäjällä olisi mitään tekemistä nykyisen kaasun hinnannousun kanssa.

Maanantaina EU:n ulkopolitiikasta vastaava Josep Borrell sanoi espanjalaislehti El Paisille, että Venäjä haluaa Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöön ja käyttää nyt tilannetta hyväkseen. Hän puhui poliittisesta painostuksesta ja arveli, että Eurooppa tarvitsee kaasua Venäjältä todennäköisesti enemmän kuin nykysopimukset mahdollistavat.

”Avointa kiristystä”

Kansanedustaja ja entinen europarlamentaarikko Satu Hassi (vihr) huomauttaa, että Venäjä käyttää kaasua kiristyskeinona. Hassi toimii eduskunnassa EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan puheenjohtajana.

”Venäjä käyttää kaasua kiristyskeinona jo avoimesti. EU:n on syytä pyrkiä irti maakaasuriippuvuudesta mahdollisimman nopeasti”, Hassi tviittaa.

Myös vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö nostaa esiin Venäjän EU-lähettilään puheet.

”Venäjä on kierrellyt vastuuta Euroopan kaasutoimitusten kangertelusta. Nyt Venäjä sanoo sen suoraan, Nord Stream 2 maaliin ja asiat hoituvat jos ’EU korjaa asennetta’. Riippuvuus fossiileista ja tuontienergiasta on EU:lle rasite, josta on päästävä eroon”, Niinistö tviittaa.

Hän huomauttaa, että globaaleilla energiamarkkinoilla on myös Venäjästä riippumatta häiriötila, joka johtuu energian kysynnän nopeasta kasvusta koronan jälkeen erityisesti Aasiassa.

”EU-maille on tärkeää vähentää riippuvuutta fossiileista ilmastoinvestoinnein”, Niinistö toteaa.