TCG Anadolu on maailman ensimmäinen lentotukialus, joka toimii lähinnä ilma-aluksista lähinnä miehittämättömien sellaisten tukialuksena.

Turkki saa pian käyttöön ensimmäisen lentotukialuksensa, TCG Anadolun. Tammikuussa Turkin hallinto ilmoitti aloittaneensa testit, joiden jälkeen viivästyksistä kärsinyt, lopulta noin kymmenen vuoden kehitysprojektin tulos saadaan virallisesti hyväksyttyä käyttöön. Uutisesta kertoo Business Insider.

Laivasta tulee Turkin lippulaiva. Anadolun myötä Turkista tulee yksi harvoista maista, joilla on kotimaassa rakennettu lentotukialus. Siitä tulee kuitenkin myös maailman ensimmäinen lentotukialus, jota käyttävät tukialuksena lähinnä miehittämättömät ilma-alukset eli dronet.

Vuonna 2019 Yhdysvallat heitti Turkin ulos F-35-monitoimihävittäjäprojektista. Sen lisäksi, ettei Turkki saanut hävittäjiä käyttöönsä, turkkilaiset yritykset poistettiin F-35:n osien valmistajien joukosta.

Näin Turkilta putosi pohja pois suunnitelmasta saada F-35-hävittäjiä käyttöön lentotukialuksen kanssa. Turkin viranomaiset vaihtoivat siksi strategiaa ja kääntyivät maan oman, kasvavan droneteollisuuden puoleen.

Aivan tarkasti ottaen Anadolu ei ole lentotukialus, vaan lhd-rynnäkköalus (landing helicopter dock). Sen rakenne perustuu espanjalaisen laivanrakentaja Navantian Juan Carlos I -luokkaan, johon pohjaavat myös Australian kaksi Canberra-luokan lhd-alusta. Turkki on suunnitellut myös toista lhd-alusta, joka saisi nimen TCG Trakya.

Anadolu on 230 metriä pitkä ja 32 metriä leveä, ja uppoamaltaan 27 436 tonnia. Näillä mitoilla siitä tulee Turkin laivaston suurin alus. Sen huippunopeus on 20,5 solmua eli 38 km/h. Aluksen kantama on 9 000 meripeninkulmaa eli lähes 17 000 kilometriä, ja se voi operoida merellä 50 päivää putkeen.

Anadolu tilattiin 2015 ja laskettiin vesille huhtikuussa 2019. Sen lopullisen käyttöön hyväksynnän piti tapahtua 2021, mutta koronapandemia on viivästyttänyt asiaa.

Alun perin Anadolua piti käyttää F-35B-häivehävittäjien kanssa. Turkki oli kolmannen tason kumppanina Yhdysvaltain johtamassa F-35-ohjelmassa, ja turkkilaisyhtiöt olivat vastuussa yli 900 erilaisen hävittäjän osan valmistamisesta.

Vuonna 2019 Turkki oli osallistunut ohjelmaan 1,4 miljardilla dollarilla ja saanut kuusi tilaamistaan F-35A-hävittäjistä: tosin nämäkään koneet eivät koskaan saapuneet Turkkiin, koska ne vasta luovutettiin USA:ssa. Parisenkymmentä turkkilaislentäjää oli tuolloin Yhdysvalloissa niiden käyttökoulutuksessa.

Heinäkuussa 2019 Turkki kuitenkin jätettiin lopullisesti ulos F-35-ohjelmasta, koska se hankki Venäjän S-400-ohjusjärjestelmän. Yhdysvaltain ja Naton pelkona oli, että sen avulla kerättäisiin tietoa F-35-koneista.

Turkilla olisi ollut vaihtoehtona tehdä Anadolusta helikopteritukialus, kuten Australia teki omista vastaavista laivoistaan, mutta se halusi edetä dronejen käytössä. Turkista onkin tullut yksi maailman merkittävimmistä dronevalmistajista.

Ei ole vielä tiedossa, millainen on Anadolun kanssa operoivien ilma-aluslaivueen tarkka kokoonpano, mutta suuri osa aluksista tulee olemaan Bayraktar TB3 -lennokkeja. Kyseessä on merivoimien versio kuuluisista, myös Ukrainan käyttämistä turkkilaisista Bayraktar TB2 -drooneista. TB3-versio on yhä kehitysvaiheessa.

Baykar-yhtiön valmistamien Bayraktar-dronejen lisäksi odotetaan, että Anadolulle tulisi myös saman yhtiön valmistamia, toistaiseksi myös vasta kehitysvaiheessa olevia suihkukäyttöisiä Kızılelma-drooneja. Niiden pitäisi pystyä lentämään 35 000 jalan eli yli 10 600 metrin korkeuteen ja kantamaan 1,5 tonnin hyötykuormaa. Niiden huippunopeudeksi on ilmoitettu Mach 0,6 eli 30 000 jalan korkeudessakin yli 600 km/h.

Dronejen lisäksi Anadolulta voi toki operoida myös helikoptereita. Aluksen kapasiteetti riittää noin 80 dronen operoimiseen, ja 10–15 niistä voi olla lennossa samanaikaisesti. Alus voi toimia Turkin puolustusministerin Hulusi Akarin mukaan tukialuksena yhteensä jopa 94 ajoneuvolle, joihin kuuluu esimerkiksi Altay-panssarivaunuja.

Noin 70 prosenttia Anadolu-aluksesta ja sen järjestelmistä on tehty Turkissa.

