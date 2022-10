Suomen on oltava varuillaan koronatilanteen vuoksi, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja, sosiaali- ja terveysministerinä 2019–2021 toiminut Aino-Kaisa Pekonen.

Eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokuntaa johtava Pekonen oli valiokunnan kanssa hiljattain vierailulla Italiassa. Maan koronatilanne on jälleen kääntynyt pahempaan suuntaan. Muutaman viime viikon aikana tartunnat ovat olleet Italiassa rajussa nousussa ja uusia tartuntoja on raportoitu yli 40 000 päivässä. Kiinassa puolestaan leviää uusi omikron-variantti, josta WHO varoittaa maailmanlaajuisesti.

”Suomessa ei haluta puhua tästä, mutta meidän pitää olla varuillamme ja varautua uusiin koronavariantteihin. Voi tulla variantti, joka ohittaa rokotukset tai rokotusten teho voi hiipua”, Pekonen sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Pekonen on siis samoilla linjoilla kuin perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä juuri luopunut Aki Lindén (sd), joka on useaan otteeseen sanonut, ettei korona ole ohi. Ministeriksi palannut Krista Kiuru (sd) sanoi hiljattain, että herkästi leviävä variantti kuormittaa sairaaloita vakavalla tavalla, eikä kukaan tiedä, millaisia variantteja voi vielä tulla eteen.

Videohaastattelussa Aino-Kaisa Pekonen kertoo muun muassa kollegoista, jotka ovat tehneet vaikutuksen. Juttu jatkuu alla.

Laajoja rajoituksia ei kuitenkaan Kiurun mukaan juuri tällä hetkellä ole horisontissa.

Pekonen oli sosiaali- ja terveysministeri, kun koronapandemia puhkesi. Kovat rajoitukset kuuluvat poliitikon uran hankalimpiin, mutta Uuden Suomen laajassa haastattelussa Pekonen kertoo myös toisesta hänelle erittäin vaikeasta asiasta: potilasturvallisuuslaista. Talouspolitiikassa leikkaukset voisivat horjuttaa yhteiskuntarauhaa, sanoo Pekonen, joka on jo huomannut huolestuttavan ilmiön leipäjonoissa.

