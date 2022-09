Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi perjantai-iltana ensimmäisen kerran Ukrainan joukkojen etenemistä ja venäläisten vetäytymistä. Putin varoitti Venäjän vastauksesta, jos ”painostus” jatkuu.

”Kiova on ilmoittanut, että he ovat käynnistäneet aktiivisen vastahyökkäyksen. No, katsotaan nyt, miten se kehittyy ja mihin se päättyy. Venäjän joukot ovat tehneet nyt pari herkkää iskua. Oletetaan, että ne ovat olleet varoitus. Jos tilanne jatkuu tällaisena, vastauksesta tulee vakavampi”, Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen jälkeen Uzbekistanin Samarkandissa puhunut Putin sanoi uutistoimistojen mukaan.

Venäjän joukot ovat Putinin mukaan valtaamassa asteittain uusia alueita Ukrainassa. Hänen mukaansa Venäjän armeijan ”erikoisoperaation” suunnitelmat pysyvät ennallaan.

”Päätavoitteena on koko Donbassin alueen vapauttaminen.”

Putin kommentoi myös energiatilannetta. Hän katsoo, ettei Venäjällä ole mitään tekemistä Euroopan energiakriisin kanssa. Lisäksi Putin vaatii Venäjän vastaisten pakotteiden poistamista, jos Nord Stream 2 -kaasuputki halutaan avata.

Putinin puheesta uutisoivat muun muassa Reuters ja Bloomberg.

(Juttu jatkuu kuvan alla.)

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Kuva: EPA/Pete Marovich

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vastasi Putinin puheeseen välittömästi. Hän varoittaa CBS Newsin haastattelussa Venäjää ydinaseiden tai kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa.

”Näiden aseiden käyttö muuttaisi sodan joksikin, jota ei ole nähty koskaan toisen maailmansodan jälkeen”, Biden sanoi.

LUE SEURAAVAKSI: