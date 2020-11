Metsästäjäliitto tiedottaa olevansa tyrmistynyt siitä, että Luonnonvarakeskus (Luke) ei pannoita susia tänäkään talvena.

Luken mukaan susikannan arviointi pohjautuu yhä vahvemmin DNA-näytteistä saataviin tietoihin, tietojärjestelmään kirjattuihin susihavaintoihin ja tutkimustietoon suden biologiasta. Tulevana talvena DNA-näytekeräys laajenee kaikille susien lauma- ja parireviireille. DNA:n avulla susista saadaan tietää asioita, jotka eivät paljastu millään muulla menetelmällä.

”Susien pannoittamiselle ei ole nykyisellään riittäviä edellytyksiä. Pannoituksiin liittyvä lupahallinto on hyvin kuormittavaa, eikä siinä ole vuoden aikana tapahtunut muutosta parempaan. Tämän lisäksi pannoituksia tekevien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden takaamiseen ei ole vielä riittävän toimivia ratkaisuja, kertoivat Luken tutkimuspäällikkö Katja Holmala ja ryhmäpäällikkö Otso Huitu tiedotteessa tänään.

Luke saa koe-eläinluvan mukaan pannoittaa eläimiä vain tutkimustarkoituksiin. Ohjelmajohtaja Sirpa Thesslerin mukaan pannoitusten poisjääminen ei heikennä suden kanta-arvion luotettavuutta, sillä DNA-analytiikka on niin kehittynyttä, että se pitkälti korvaa pannoituksista saatavaa tietoa.

Luke myöntää hankalan tilanteen

Metsästyksen näkökulmasta tilanne on Luken mukaan hankala. Vaikka pannoitukset ovat kattaneet noin 25 prosenttia Suomen susireviireistä, metsästäjät ovat katsoneet, että käytössä olevista menetelmistä pantaseuranta on tehokkain tapa pienentää metsästyskoiriin kohdistuvia riskejä. Pannoituksia on tehty pääasiassa valtion mailla Itä-Suomessa ja Kainuussa.

Pantaseurantaa on Luken mukaan vaikea laajentaa koko maan kattavaksi, sillä Länsi- ja Etelä-Suomessa maanomistus on pirstaloitunutta ja lupia on vaikea saada riittävän isoille yhtenäisille maa-alueille.

Laadukas kanta-arvio vaatii kattavia havaintoja, jotka kirjataan Tassu-tietojärjestelmään. Tutkimuksen ja kannanseurannan lisäksi havaintotietoja käyttävät poliisi ja Suomen riistakeskus esimerkiksi poikkeuslupapäätöksissä.

Luke kehittelee uutta palvelua, josta toivotaan apua metsästyksen suunnitteluun. Palvelussa näkyy jo karttapalvelu, jossa on myös mahdollisuus tarkastella suurpetojen tuoreita havaintotietoja eri aikajaksoilla. Tällä hetkellä kahden edeltävän kuukauden Tassu-havainnot näkyvät Riistahavainnot.fi-sivustolla.

Luke on pannoittanut susia viimeksi kevättalvella 2019. Pantojen akku kestää reilun vuoden, joten akut alkavat olla elinkaarensa lopussa, mutta viisi lähettää vielä tietoa suden liikkeistä.

Susia ei pannoitettu kevättalvella 2020. Taustalla olivat Luken työntekijöiden työturvallisuuteen liittyneet kysymykset, pannoitusten raskas lupabyrokratia ja pantapalveluun liittyneet laajat tekniset toimintahäiriöt.

Metsästäjät pettyivät pahasti

Metsästäjäliitto pitää erityisen valitettavana Luken päätöstä olla pannoittamatta susia. Metsästäjäliitto katsoo, että susien GPS-pantatieto on ollut metsästäjille arvokasta susien liikkeiden seuraamisessa.

”Tämä on ollut tärkeätä riskien välttämisessä metsästyskoirien suojaamiseksi ja susivahinkojen välttämiseksi”, liiton tiedotteessa todetaan.

Metsästäjäliitto viittaa kansalaisaloitteeseen, joka on kerännyt jo lähes 61 000 allekirjoitusta, kun eduskuntakäsittelyyn riittää 50 000. Aloitteessa esitetään valmisteltavaksi lakia, joka luo puitteet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Aloitteessa vaaditaan, että suden kannanhoidollinen metsästys on voitava aloittaa jo tänä talvena.

Lisäksi allekirjoittajat vaativat, että Luken tulee aloittaa susien pannoitukset uudelleen kevättalvella 2021 sekä kehittää pantojen laitteistoa ja ohjelmistoa niin, että paikannustarkkuus ja paikkatiedon ajantasaisuus palvelee tutkimustarpeiden lisäksi mahdollisimman hyvin metsästyskoirien ja tuotantoeläinten suojaamista.

Metsästäjäliitto ”toteaa yllättyneenä”, että kansalaisaloitteen allekirjoituksista huolimatta Luke ilmoitti 16.11. luopuvansa pannoituksesta jatkossa tutkimukselle vähämerkityksellisenä tiedon tuottamismallina.

Juha Sipilä pamautti susista

Susipolitiikka nousi esiin viikonloppuna keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa Rokualla. Entinen keskustan puheenjohtaja, ex-pääministeri Juha Sipilä kommentoi suden kannanhoidollista metsästystä kärjekkäästi, kertoo Suomenmaa.

”Minun ei onneksi enää tarvitse miettiä liian tarkkaan sanomisiani. Susille nappi otsaan vaan”, kansanedustaja Sipilä sanoi Suomenmaan mukaan.