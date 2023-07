Sotatieteiden tohtori, kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll korostaa Puheenvuoron blogissaan, että Venäjän suhteen ei juuri nyt tule sortua aliarviointiin. Hän huomauttaa, että presidentti Vladimir Putinin valta-asema on muuttunut epävakaammaksi, ja sillä on monia vaikutuksia niin Venäjän sisälle kuin ulkopuolelle.

”Länsimaille Venäjän mullistuksilla on merkitystä etenkin: 1) miten Venäjän epävakaus ja sisäinen hajaannus vaikuttaa sotatilanteeseen Ukrainassa 2) millaisia vaikutuksia sekasortoisella maalla olisi etenkin rajanaapureihin, kuten Suomeen 3) Venäjän ydinaseiden tilanne”, Limnéll kirjoittaa.

Juhannuksen tapahtumat ennakoivat hänen mukaansa epävakaata tulevaisuutta Venäjälle.

”Prigožinin kapina oli isku Putinin vallalle, eikä se jää viimeiseksi. Seurauksena epävakaa valtadynamiikka Venäjällä. Haavoitettu johtaja, joka selviytyi kotimaan kapinasta epävarmasti, on arvaamattomampi kuin sodanaikainen itsevaltias, joka uskoo olevansa turvassa kotimaassaan.”

Limnéll ennakoi, että Putinin jälkeinen Venäjä voi toteutua nopeammin kuin vielä viikko sitten yleisesti odotettiin.

”Samalla kun toivotaan vähemmän autoritaarista Venäjää, on viisautta varautua pahimpaan: Putinia radikaalimpaan ja taantumuksellisempaan johtajaan, jolla on enemmän sotilaallista kokemusta. Prigožinin nopea marssi Moskovaan lähes ilman vastarintaa osoitti, että kaikki on Venäjällä mahdollista. Venäjän tulevaisuuden osalta ei mitään arvioita tule sulkea pois. On valmistauduttava Putinin jälkeisen Venäjään, joihin kuuluvat myös sisällissota ja maan hajoaminen.”