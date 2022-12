Keskustan kansanedustaja Mikko Savola kertoo tavoittelevansa puolustusministerin pestiä Antti Kaikkosen (kesk) perhevapaan ajaksi.

Savolan ilmoitus on yllättävä, sillä keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi jo julkisuuteen esittävänsä tehtävään elinkeinoministeri Mika Lintilää. Ilmoitus herätti kritiikkiä, sillä Lintilän hoidettavaksi tulisi kaksi tässä maailmanajassa erittäin painavaa salkkua.

Keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot valitsevat Kaikkosen sijaisen tänään torstaina. Kokous on Uuden Suomen tietojen mukaan parhaillaan käynnissä.

Kaikkosen perhevapaa kestää noin kaksi kuukautta tammi–helmikuussa.

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja. Hänen eduskuntauransa on painottunut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Savola on puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Savola on myös vetänyt keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittista ohjelmatyötä.

”Haluan pelata asiassa avoimin kortein; Olen informoinut asiasta puolueen puheenjohtaja Saarikkoa, puoluesihteeri [Riikka] Pirkkalaista sekä eduskuntaryhmää ja puoluehallitusta”, Savola kertoo Facebookissa.

