Venäläiskenraali Sergei Surovikinin väitetystä pidätyksestä liikkuu ristiriitaista tietoa. The Moscow Times uutisoi aiemmin tänään Surovikinin joutuneen pidätetyksi vedoten kahteen nimettömänä pysyttelevään Venäjän puolustusministeriötä lähellä olevaan lähteeseen.

Surovikin toimi venäläisjoukkojen komentajana Ukrainassa viime lokakuusta tammikuuhun. Häntä ei ole nähty julkisuudessa lauantain jälkeen, kun Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin aloittama kapina loppui lyhyeen.

Myös The Financial Times uutisoi tänään Surovikinin pidätyksestä. Lehden mukaan pidätyksen ovat vahvistaneet kolme asiaan perehtynyttä ihmistä. On edelleen epäselvää, syytetäänkö Surovikinia siitä, että hän asettui Prigožinin puolelle. Surovikinin on väitetty tienneen kapinasuunnitelmista etukäteen.

The Financial Timesin lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut puhdistusoperaation turvallisuuspalveluidensa johdossa.

Moni Putinin kriitikko ja Wagnerin kannattaja on kadonnut julkisuudesta lauantain jälkeen, FT kertoo.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstaina, että hänellä ei ole tietoa Surovikinin olinpaikasta. Hän kieltäytyi vastaamasta Surovikinia koskeviin kysymyksiin.

Uutismedia Bazan haastattelussa Surovikinin tytär Veronika Surovikina kuitenkin väittää, että hänen isällään on kaikki hyvin.

”Rehellisesti sanottuna hänelle ei ole tapahtunut mitään, hän on töissä”, FT siteeraa venäjänkielistä juttua.

”Milloin hän esiintyi mediassa joka päivä? Hän ei ole koskaan antanut lausuntoja joka päivä”, Surovikina lisäsi.

LUE SEURAAVAKSI: