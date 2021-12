Alle 12-vuotiaiden koronatartuntojen määrä on lisääntynyt Suomessa, mutta lapset ”saavat koronatartunnan tavallisimmin perhepiiristä ja muusta lähipiiristä”, toteavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tuoreessa koronakatsauksessaan.

Tiedotteen muotoilu viestittää, että kouluista tartunnat eivät yleisesti ole peräisin. Tämä on viranomaisten usein toistama viesti, jonka jakoi myös Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi Yleisradion A-studiossa keskiviikkona. Isosompin mukaan lapsille riskitilanne ovat vapaa-ajan kontaktit, eivät luokkahuoneet, joissa hänen mukaansa etäisyyksistä on huolehdittu.

”Ne eivät ole koulutartuntoja vaan tartuntoja, jotka havaitaan kouluryhmän piirissä”, Isosomppi sanoi koululaisten yltyneistä tartunnoista.

Lasten tartunnat lisääntyneet Viime viikkoina alle 12-vuotiaiden tartuntojen ilmaantuvuus on kasvanut Suomessa. Kaikista Suomessa varmistetuista koronavirustartunnoista koko epidemian ajalta noin 15 prosenttia on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla. Viikolla 46 varmistetuista koronatartunnoista 28 prosenttia todettiin alle 12-vuotiailla. Tartunnanjäljityksestä kerättyjen tietojen perusteella alle 12-vuotiaat saavat koronatartunnan tavallisimmin perhepiiristä ja muusta lähipiiristä. Sairaalahoidon tarve alle 12-vuotiailla on kuitenkin hyvin harvinaista, eikä sen ilmaantuvuudessa ole havaittu muutosta, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet. Lähde: THL ja STM

Koronavirustutkimusten päätutkija Lotta Oksanen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä haastoi viranomaisten yleisen näkemyksen suorasanaisesti keskiviikkona Ylen A-studiossa.

”Tutkimusnäytössä on eroavaisuuksia tähän käsitykseen, että koulusta ei tulisi tartuntoja juurikaan”, Oksanen sanoi.

”Ihan jos katsotaan CDC:n ja ECDC:n [Yhdysvaltain ja Euroopan tautivirastot] näkemyksiä, niin on todettu, että tällä hetkellä, deltavariantin aikana, kouluissa on [havaittu] merkittävää leviämistä – erityisesti niissä kouluissa, joissa ei ole implementoitu tartuntoja ehkäiseviä keinoja.”

Suomen kouluissa keinovalikoima on tällä hetkellä ”valitettavan pieni”, Oksanen sanoo.

”Meillä on oikeastaan [vain] käsihygienia ja pyritään pitämään etäisyyksiä, mutta ei luokissa ole suuria etäisyysmahdollisuuksia, vaan luokat ovat täydet. Meillä ei ole otettu ilmahygienian keinoja kunnolla käyttöön, ja näitä tarvittaisiin kyllä jatkossa.”

THL: ”Lasten tartuntoja torjutaan etenkin torjumalla aikuisten tartuntoja”

Uusi Suomi kysyi asiasta THL:n ja STM:n edustajilta torstain koronainfossa viitaten Oksasen lausuntoon Ylellä.

Kuinka merkittävä tartuntojen lähde koulut tällä hetkellä ovat? Ovatko ne niin merkittävä tekijä, että lisätoimet, kuten ilmahygienian parantaminen, kouluissa ovat tarpeen?

THL:n ylilääkärin Otto Helveen mukaan kokonaisuudessa täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensimmäinen on hänen mukaansa se, että epidemian kuva Suomessa ei ole muuttunut.

”Meillä tapausmäärät ovat kasvaneet, mutta epidemian kuva ei ole muuttunut muuten kuin siinä mielessä, että rokotuskattavuus vaikuttaa menehtyneiden määrään ja siihen, miten sairaalahoito kuormittuu”, Helve sanoo.

”Lasten osalta tämä kuvan muuttumattomuus tarkoittaa, että lapset yhä tartuttavat tautia eteenpäin vähemmän kuin aikuiset.”

Koulutartunnat kuvastavat Helveen mielestä tyypillisesti sitä, millainen on koulua ympäröivän yhteisön epidemiatilanne. Tällä hetkellä virusta kiertää väestössä erittäin paljon.

”Tartunnat tulevat vanhemmilta lapsille, perheestä ja sosiaalisista kontakteista, enemmän kuin lasten välillä.”

”Kyllä näitä tartuntoja lapsille tulee, mutta suhteessa vähemmän kuin aikuisille.”

Toisena pointtinaan Helve kiisti jyrkästi näkemyksen, että kouluissa ei riittävästi torjuttaisi tartuntojen leviämistä.

”Tämä ei millään tavalla pidä paikkaansa. Meillä on yhä testausta lapsille, yhä on erittäin tarkkoja hygieniatoimia, meillä on ohjeita ilmastoinnin järjestämisestä ja meillä asetetaan lapsia myös karanteeniin. Kaikki nämä ovat asioita, jotka tehdään kohdennetusti, niin että ne varmasti ovat vaikuttavia.”

Hän summasi kokonaisuuden toteamalla, että ”lasten tartuntoja torjutaan etenkin torjumalla aikuisten tartuntoja”.

Myös Helsingin ylilääkäri Sanna Isosomppi korosti Ylen lähetyksessä, että kouluissa epidemian leviämistä torjutaan perustavilla keinoilla: ohjeistuksella, että kouluun ei tule mennä oireisena, ja esimerkiksi pitämällä eri luokkaryhmiä erossa toisistaan.

Tutkija Oksanen puolestaan huomautti, että viime viikkoina noin 30 prosenttia koronavirustartunnoista Suomessa on todettu alle 14-vuotiailla lapsilla.

”Tällöin narratiivi siitä, että tartunnat tulisivat ainoastaan aikuisten puolelta merkittävästi ei oikein sovi lukuihin. Varsinkin kun lasten testaamista on rajoitettu niin, että lapsista testataan lähinnä niitä, jotka ovat voimakkaan oireisia, tunnetusti koronalle altistuneita tai sitten sellaisia oireisia, joilla perheessä on rokottamattomia”, Oksanen sanoi.

Hän muistutti myös, että tartunnan saaneet levittävät usein virusta ennen oireita, ”joten pelkkä oireisten kiinni saaminen ei riitä torjumaan leviämistä”.

Oksanen ottaisi kouluissa käyttöön kolme toimenpidettä: parantaisi ilmanvaihdon huomioimista eli ilmahygieniaa, tiukentaisi maskisuositusta kaikille yli 6-vuotiaille ja ottaisi kouluissa käyttöön koronan pikatestit, jotka ovat auttaneet epidemianhallinnassa Virossa.

STM:n Varhila: Uusia keinoja pohdittava Suomessa

Suomen suurista kaupungeista koronatilanne on paras Vaasassa, jossa on käytössä useimmista alueista poikkeava karanteenikäytäntö: jos luokalla on yksikin positiivinen koronatestitulos, koko luokka asetetaan karanteeniin.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila viittasi alueiden erilaisiin käytäntöihin vastauksessaan Uudelle Suomelle.

”Eri alueilla on vähän erityyppisiä toimenpiteitä näissä koulutartunnoissa tai lasten tartunnoissa. Nämä pitää nyt analysoida hyvin läpi. Eilisessä A-studiossa mainittu Vaasan sairaanhoitopiiri on pariinkin kertaan ollut erittäin kriittisessä tilanteessa, mutta sairaanhoitopiiri on toiminut erittäin esimerkillisesti siinä kohtaa, kun alueella on ollut vaikea epidemiatilanne”, Varhila sanoi.

”Seurauksena on otettu käyttöön se käytäntö, että jos koululuokassa yhdelläkin havaitaan tartunta, koko luokka laitetaan karanteeniin. Näissä kohdennetuissa toimenpiteissä on aluekohtaisia eroja, ja me emme tiedä, onko sillä yhtäläisyys alueiden hyvään tai huonoon epidemiatilanteeseen.”

Myös Viron kotitestausmallia voidaan pohtia Suomessa, Varhila kertoi. Virossa oppilaita testataan hänen mukaansa kotona pikatesteillä kolme kertaa viikossa.

”Nämä ovat kaikki varmasti sellaisia toimenpiteitä, joita meidän pitää pohtia ja tarkastella ja lähtökohtaisesti kaikin tavoin estää se, että kouluja lähdettäisiin miltään osin sulkemaan tai siirtämään etäopetukseen.”

