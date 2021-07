Juhana Vartiaisen mukaan Suomella on valtavia ongelmia sekä maassa jo olevien työllistymisessä että tulokkaiden integroitumisessa.

Helsingin tuleva pormestari, ekonomisti Juhana Vartiainen (kok) ihmettelee Suomessa uusille kierroksille tällä viikolla lähtenyttä keskustelua työperäisestä maahanmuutosta. Hän korostaa, että Suomi on jo nyt ”Pohjolan surkein työllistäjä”.

”Suomella on valtavia ongelmia sekä maassa jo olevien työllistymisessä että tulokkaiden integroitumisessa. Olemme Pohjolan surkein, ja hyvinvointimme on kestämättömällä uralla”, Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

Hän nostaa esiin myös kovaa kohua aiheuttaneen kokoomuksen maahanmuuttolinjauksen, jossa käytettiin termiä kantasuomalainen. Linjauksessa kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää tiukennuksia Suomen maahanmuutto- ja kotoutuspolitiikkaan. Eduskuntaryhmän mukaan kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, sillä Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on kokoomuksen mukaan sitä, että maahanmuuttajat kotoutetaan töihin eikä työttömäksi.

”Eikä näille ongelmille kukaan muu näytä haluavan tehdä yhtään mitään -ja sitten yhteen sanaan tartutaan. Tuota sanaa kantasuomalainen käytettiin nyt ihan naiivisti. Sitä käyttää mm. TEM ja media, samanlaisella huolimattomuudella. Tämä keskustelu on ihan tolkutonta”, Vartiainen katsoo.

Vartiainen vastaa Twitterissä rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Anders Adlercreutzille, jonka mukaan sen sijaan, että luodaan eri kategorioita eri syntyperille, pitäisi pohtia muun muassa, miten työmarkkinoille pääsyn esteitä poistetaan, Migrin prosesseja ja sisäistä kulttuuria korjataan, opiskelijoita saadaan jäämään Suomeen, työllistämisen riskiä vähennetään.

Vartiainen arvioi aikaisemmin viikolla, että kaikkien puolueiden olisi syytä miettiä sitä, ovatko Suomen työaikalait ja sosiaaliturva yhteensopivat kasvavan kansainvälisen liikkuvuuden kanssa.

”Hyvinvointivaltiot joutuvat arvioimaan uudestaan asumiseen perustuvaa sosiaaliturvaa kun liikkuvuus yltyy. Mutta toki tämä on järjestelmäkysymys, ei ulkomaalaiskysymys. Jos sosiaaliturva on liian antelias tulokkaille, se on sitä kaikille.

