Länsi ei ymmärrä, miten valtasuhteet Venäjällä toimivat, sanoo vararikkoon ajautunut oligarkki Mihail Fridman uutistoimisto Bloombergin laajassa haastattelussa. Hänen mukaansa pakotteet eivät saa miljardöörejä nousemaan itsevaltaista Vladimir Putinia vastaan.

”Länsimaalaiset ajattelevat, että ahneet oligarkit voivat lähestyä Putinia ja pyytää häntä lopettamaan sodan. En ymmärrä, mistä tällainen kuvitelma on syntynyt”, hän sanoo Bloombergille. Syy oligarkkien haluttomuuteen on Fridmanin mukaan yksinkertainen: he kokevat, ettei heillä ole minkäänlaista valtaa Putiniin.

”Voimasuhteiden kuilu Putinin ja kaikkien muiden välillä on suuri kuin maan ja kosmoksen välinen etäisyys. Sotatoimien kritisoiminen suoraan Putinille on eräänlainen itsemurha.”

Näin Putin muutti Venäjän valtasuhteita

Fridmanin väitteet heijastavat Venäjän sisäisissä valtasuhteissa Putinin aikakaudella tapahtunutta muutosta. Fridman on yksi oligarkkien alkuperäisestä voimajoukosta, joka tunnetaan lempinimellä semibankirschina, eli seitsemän pankkiiria.

Tällä oligarkkien ryhmällä oli merkittävää valtaa sekä politiikassa että taloudessa 1990-luvulla. He tukivat Boris Jeltsinin uudelleenvalintaa ja kerryttivät valtavan varallisuuden pankki- ja energiasektorin bisneksillä.

Kun Putin astui valtaan, hän muutti voimajärjestystä. Vanhat oligarkit saivat pitää bisneksensä, jos lupasivat pysyä erossa politiikassa. Sopimusta rikkoneen Mihail Hodorkovskin Putin passitti vuosikymmeneksi telkien taa.

Samalla Putin alkoi luoda Venäjälle uutta oligarkkien joukkoa, joka on rikastunut pääosin valtion kanssa solmituilla rakennussopimuksilla sekä työskentelemällä valtionyhtiöiden johtoportaissa.

Osattomaksi Fridman ei silti jäänyt. Hänen holding-yhtiönsä Alfa Group kuittasi noin 14 miljardia dollaria, kun se myi öljy-yhtiö TNK-BP:n Venäjän valtion kontrollissa olevalle Rosneftille.

Alfa Groupiin liittyy myös Venäjän suurin yksityinen liikepankki Alfa-pankki, jonka uskotaan olevan Putinia lähellä. Oman läheisen suhteensa Putiniin Fridman kuitenkin kiistää Bloombergille. Friedman ei ole sanojensa mukaan koskaan tavannut Putinia kahden kesken.

”Minulla ei ole ollut ikinä minkäänlaista asemaa Venäjän hallinnossa tai valtionyhtiöissä. Jos EU uskoo, että voisin vaatia herra Putinia lopettamaan sodan tai että vaatimuksillani olisi häneen mitään vaikutusta, olemme kaikki pahoissa ongelmissa.”

Ongelmissa siksi, että tällainen luulo on hänen mukaansa osoitus siitä, etteivät EU:n päätöksentekijät ymmärrä, miten Venäjä tosiasiassa toimii.

”Se on tulevaisuuden kannalta vaarallinen asia.”

Hän ei tosin anna Bloombergin haastattelussa myöskään esimerkkejä tehokkaammista keinoista, joilla Putiniin voisi vaikuttaa.

Pakotteet iskivät Fridmaniin

Fridman ja hänen liikekumppaninsa Petr Aven joutuivat sekä Euroopan unionin että Ison-Britannian pakotelistalle.

Fridmanin omaisuuden arvo oli noin 14 miljardia dollaria ennen sotaa, arvioi Bloomberg. Nyt sen arvo on paperilla noin 10 miljardia dollaria, mutta Fridmanilla ei ole omien sanojensa mukaan keinoa päästä varoihinsa käsiksi.

Koska Friedmanin pankkitilit on jäädytetty, hänen tulee anoa lupaa käyttää rahojaan Ison-Britannian viranomaisilta. Viranomaisten kohtuulliseksi katsoma käyttösumma on noin 2500 puntaa eli 3000 euroa kuussa.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Fridman lähetti tiedotteen, jossa kutsui tapahtunutta ”tragediaksi” ja sanoi, ettei sota voi koskaan olla vastaus mihinkään. Hän kuitenkin varoi kritisoimasta suoraan Venäjän johtajaa.

Tästä huolimatta Fridman arvioi Bloombergille, Venäjälle palaaminen olisi hänelle vaarallista lausunnon vuoksi.