SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Suomessa on puhuttu rasismista enemmän ja vakavammalla sävyllä kuin todennäköisesti koskaan aiemmin. Lindtman sanoo, että rasismikeskustelu on ollut tarpeellista ja välttämätöntä, eikä Suomella ole varaa käpertyä sisäänpäin.

”Ensinnäkin, sosialidemokraateille ihmisarvo on jakamaton. Emme voi hyväksyä minkäänlaista syrjintää tai ihmisvihamielisyyttä”, Lindtman sanoi SDP:n kesäkokouksessa Vantaalla.

Lindtman painotti myös, että rasismin vaikutus Suomelle on kielteinen ja se on jo ehtinyt aiheuttaa Suomelle kansainvälistä mainehaittaa. Hänen mukaansa pelissä on Suomen ja suomalaisten etu, menestys sekä vaikutusvalta kansainvälisissä pöydissä.

”Ei voi kuin toivoa, että vuosikymmenten työtä ei Orpon hallitus onnistu heittämään romukoppaan”, Lindtman sanoi.

Hallituksen suhtautuminen rasismikeskusteluun sai Lindtmanilta kovaa kritiikkiä. Hänen mielestään julkisessa keskustelussa ei edelleenkään ole selvinnyt, mikä on hallituksen linja asiassa ja ovatko hallituspuolueet valmiina tukemaan hallituksen ministereitä. Lindtmanin mielestä on myös erikoista, ettei eduskunta pääse hallituksen horjuessa kokoontumaan ja arvioimaan hallituksen luottamuksesta.

”Ja erikoista on sekin, että eduskunnan puhemies, jonka pitäisi edustaa koko eduskunnan tahtoa, on lähes päivittäin puolustamassa yhden puolueen rasismikannanottoja tai pikemminkin selkeiden kannanottojen puuttumista”, Lindtman jatkoi viitaten puhemies Jussi Halla-ahon (ps) toimintaan.

”Hallitus ujuttaa Trumpin Amerikan mallia”

Lindtman syytti hallitusta myös yli kahden miljoonan suomalaisen palkansaajan ”kimppuun käymisestä ennen kuulumattomalla tavalla”. Hän kuvaili työlainsäädännön uudistukseen sisältyvää irtisanomisten helpottamista ”potkulaiksi” ja kritisoi ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamista palkattomaksi.

”Naisvaltainen hallitus aloittaa historiallisen työnsä yrittämällä kääntää tasa-arvon kehitystä roimasti taaksepäin. Perusteettomat pätkätyöt laillistetaan, ja palkkaerojen kaventaminen halutaan tehdä mahdottomaksi estämällä sovittelijaa tekemästä lailla säädettyä työtä”, Lindtman sanoi.

Osansa saivat myös perussuomalaiset, joille Lindtmanin mielestä kelpasivat palkansaajien äänet, mutta eivät ajatukset. Lindtman sanoi, että Petteri Orpon (kok) ja Riikka Purran (ps) hallitusohjelma lisää eriarvoisuutta, langettaa koronan ja sodan laskun pienituloisille sekä kärjistää yhteiskunnan vastakkainasettelua.

”Kun hallitus yrittää ujuttaa maahamme Trumpin Amerikan mallia, me päinvastoin haluamme vahvistaa pohjoismaista mallia, jossa työtä tehdään yhdessä ja jossa palkansaajaa työpaikoilla ja yhteiskunnassa kuunnellaan”, Lindtman sanoi.

