Asuntovelka. Ruotsalaisilla on enemmän asuntolainaa, mikä vaikuttaa myös naapurimaan kotitalouksien varallisuuteen positiivisesti.

Ruotsalaiset kotitaloudet ovat keskimäärin taloudellisesti suomalaisia varakkaampia, kertoo Aktian pääekonomisti Lasse Corin raportissaan.

Ruotsalaisen bruttovarallisuus oli keskimäärin 236 000 euroa ja suomalaisen 169 000 euroa vuonna 2021. Varallisuudesta ei ole vähennetty velkoja.

Syy ruotsalaisten suurempaan varallisuuteen on Corinin mukaan talouden parempi kilpailukyky. Ruotsin vaihtotase on selvästi positiivinen ja talous on kasvanut Suomea nopeammin.

Vuoden 2022 alussa Suomen vaihtotase oli 0,6 miljardia euroa alijäämäinen, kun taas Ruotsin vaihtotase oli 25,3 miljardia euroa ylijäämäinen. Ruotsin varallisuutta kasvattaa kilpailukykyisempi vientisektori.

Raportin mukaan Suomen ja Ruotsin bruttokansantuote per kansalainen kasvoi samankaltaisesti aina vuoden 2008 finanssikriisiin asti, jonka jälkeen Ruotsin talous on kasvanut Suomea nopeammin. Suomella kesti kymmenen vuotta palautua finanssikriisiä edeltävälle tasolle.

Myös työllisyysaste on ollut Ruotsissa korkeampi, mikä on lisännyt kotitalouksien edellytyksiä kasvattaa varallisuuttaan.

Ruotsalaiset aktiivisempia sijoittajia

Ruotsalaisilla on Corinin mukaan enemmän osakesijoituksia kuin suomalaisilla, mutta ero ei ole suuri. Ruotsalaisten kotitalouksien varallisuudesta keskimäärin 7 prosenttia oli pörssilistatuissa osakkeissa, suomalaisilla luku oli 6 prosenttia.

Rahastosijoittamisessa oli isompi ero. Ruotsalaisten keskivertokotitalouden omaisuudesta 7 prosenttia oli rahastoissa, kun suomalaisilla vastaava luku oli vain 4 prosenttia.

Suomalaiset ovat raportin mukaan hieman innokkaampia tilisäästäjiä. Suomalaisilla varallisuudesta 13 prosenttia oli talletuksissa ja ruotsalaisilla 10 prosenttia. Ruotsissa talletuskanta on kuitenkin kasvanut nopeammin, yli 150 prosenttia vuodesta 2010. Suomessa vastaava luku oli 55 prosenttia.

Velkaantuneisuus auttaa ruotsalaisia

Ruotsalaisilla on Corinin mukaan keskimäärin enemmän velkaa kuin suomalaisilla. Vuonna 2021 Ruotsissa kotitalouksien velkaantuneisuusaste eli velan suhde käytettävissä oleviin tuloihin oli 177 prosenttia ja Suomessa 134 prosenttia.

Velkaantuneisuus kasvattaa varallisuutta asunnon omistamisen ja myynnin kautta. Velkarahaa on käytetty useimmiten asunnon hankintaan, mikä nostaa asuntojen hintoja ja kasvattaa asunnonomistajien varallisuutta. Lisäksi asunnon myymisestä saatavaa rahaa voi käyttää esimerkiksi sijoittamiseen.

Corinin mukaan on todennäköistä, että varallisuusero suomalaisten ja ruotsalaisten kotitalouksien välillä pienenee tulevaisuudessa. Syynä on asuntomarkkinoiden haasteet.

Ruotsissa asuntojen hinnat ovat jo selkeässä laskussa. Suomessa näin ei vielä ole, mutta on asuntomarkkinoilla on odotettavissa rauhallisempaa jaksoa eikä hintojen laskukaan ole mahdotonta.

Corinin mukaan tärkeintä suomalaisten varallisuuden kasvattamiseksi on tehdä Suomesta kilpailukykyinen maa yritysten perustamiselle, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle sekä osaavan työvoiman kouluttamiselle.

